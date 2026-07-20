Мантинелите не спират тирове, но за сметка на това са три по-скъпи от бетонните

Поредицата от тежки катастрофи с тирове, които буквално разкъсват мантинелите на магистралите и навлизат в насрещното движение, повдигна сериозни въпроси за пътната безопасност у нас. Оказва се, че

Масово използваните мантинели у нас са напълно негодни да спрат тежкотоварен камион. И това се доказа при серията катастрофи на АМ "Тракия" през последните седмици.

В същото време те струват в пъти по-скъпо от далеч по-сигурните стоманобетонни алтернативи, каза пред Нова тв пътния експерт, проектант и строител инж. Владимир Жиянски.

"Тези мантинели са пластични преди всичко. При тях еластичност няма. По данни на самите производители и представители на инвеститорите, тяхната сила е до 1500 килограма. Очевидно са негодни. Не е възможно да спрат голям камион, малък камион и дори някои от по-големите тежки автомобили", категоричен бе инж. Жиянски.

Той допълни, че при удар в метална мантинела съществува огромен риск металните шини да проникнат в купето на автомобила. За разлика от тях, стоманобетонните огради имат по-голяма плъзгателна повърхност, която поема удара и не позволява на превозното средство да навлезе в насрещното платно – ситуация, която най-често води до челни удари с фатален край.

Данните, представени от експерта, показват драстична разлика в цените на двете съоръжения, която е в ущърб на държавния бюджет.

"Цената при най-високия клас метални мантинели варира между 800 и 1000 лева на линеен метър. А при стоманобетонните огради тип "Ню Джърси" стойността варира между 200 и 300 лева. Тоест, те са почти три пъти по-евтини", разкри инж. Жиянски.

Според него държавата продължава да избира по-скъпите и по-неефективни метални съоръжения заради корупция и лобизъм.

Инж. Жиянски посочи, че преди две години е приета нова наредба, в която изрично е указано бъдещето на пътната безопасност да се гради върху стоманобетонните системи. Според неговите данни системата H2 задържа камиони до 13 тона, а по-високият клас H4B може да спре удар от 38-тонен тир.

Въпреки наредбата обаче, е оставен огромен гратисен период за подмяна на старите съоръжения - 10 години, който буди недоумение.