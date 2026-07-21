Съдът реши: домашен арест с гривна за двамата служители на НАП

Окръжен съд – Бургас наложи постоянна мярка за неотклонение "домашен арест" с носене на гривна на двамата служители на НАП, обвинени в получаване на подкуп в съучастие.

По-рано днес двамата обвиняеми Николай Николов от Плоовдив и Панайот Коюдерлиев от Бургас бяха доведени в съдебната зала с белезници.

Защитата оспори обвинението срещу двамата, а прокуратурата поддържаше тезата за подкуп. Мотивите на съда за определяне на по-леката мярка са, че двамата са с установена самоличност, имат постоянен адрес и чисто съдебно минало. Освен това не заемат ръководни или управленски длъжности в структурите на Националната агенция по приходите.

Според съда, основните доказателствени източници вече са приобщени в кориците на разследването, а сред тях и разпитите на полицейските служители, участвали в акцията по задържането на обвиняемите и търговеца, подал жалба срещу данъчните за рекет.

Срещу служителите от приходната администрация са повдигнати обвинения по чл. член 301 от Наказателния кодекс, който предвижда наказание до 6 години лишаване от свобода и глоба в размер до 5000 лева.

Двамата служители на НАП бяха задържани в Черноморец след сигнал за поискана сума от 300 евро от собственик на търговски обект. По данни на бургаската полиция сигналът е подаден от мъж, стопанисващ минимаркет в курортния град, след извършена проверка в обекта, при която били установени нарушения. Според първоначално съобщената информация за съставянето на акт, но само за едно нарушение, на търговеца била поискана сумата от 300 евро. Двамата служители са били задържани след предаването на парите.

От Националната агенция по приходите съобщиха, че инспекторите са временно отстранени от длъжност.