Комисията по отбрана одобри 8 US самолети да кацнат в авиобаза "Безмер"

С 11 гласа "за", един "против" и двама "въздържали се" Комисията по отбрана разреши американски военни самолети да кацнат на авиобаза "Безмер" този петък. Междувременно шепа граждани протестираха пред Народното събрание, заявявайки, че не искат война.

До 8 военни въздухоплавателни средства, тип КС-135, с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на САЩ, които ще осигурят подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток ще пристигнат на 24 юли и ще останат тук на авиобаза "Безмер" до 1 октомври 2026 г., а МС следва да създаде организация по осигуряването на разполагането на силите и средствата.

Искането за пребиваването на самолетите на територията на България е поискано с дипломатическа нота от 17 юли 2026 г. от Посолството на САЩ в София, като това бе съобщено от премиера Румен Радев в понеделник.

За България не съществува опасност

По време на заседанието на комисията военният министър Димитър Стоянов заяви, че за България не съществува опасност.

Иван Димитров от "Прогресивна България" отправи въпрос към министъра на отбраната Димитър Стоянов защо е необходимо Народното събрание (НС) да решава за 8-те самолета и 250-те военнослужещи, а не от Министерството на отбраната (МО), както и защо ще се позиционират в село Безмер.

Димитър Стоянов му отговори, че НС дава разрешение за преминаването на територията на България на съюзнически и на чужди военни сили. По думите му това предложение - нотата на САЩ, заедно с решението на МС да бъде предоставено решението на НС, е в резултат на анализ.

"Рискове има, но пряка заплаха за националната ни сигурност няма", каза той.

Министър Стоянов обясни, че рискове винаги съществуват и те са ясно дефинирани.

"Даже в плановете на нашите съюзници са обявени какви рискове съществуват за нас", подчерта той, като уточни, че е посочено, че има рискове от терористични атаки и припомни случая на летище "Сарафово".

Министърът на отбраната отново увери, стъпвайки на военните експертизи, че пряка заплаха за националната сигурност няма.

"Няма проблем да закриете заседанието и аз ще ви отговоря на всички въпроси", такова предложение отправи Стоянов към членовете на комисията, ако имат желание да се запознаят в по-големи подробности по отношение на рисковете.

Герг Георгиев от ГЕРБ-СДС и бивш външен министър в кабинета "Желязков" също взе отношение по темата. По време на правителството на Росен Желязков първо постъпи искането от страна на САЩ за разполагане на военни самолети на българска територия, като те бяха позиционирани на гражданското Летище "Васил Левски" в София. Георгиев настоя, че е било записано, че става въпрос за учения и се обърна към министъра на отбраната с думите, че сега вече управляващите искат народните представители да решат дали страната ни да участва във военна операция.

"Нямам желание да излъжа комисията. Абсолютно по никакъв начин не е провеждано учение", подчерта отново Стоянов.

Той уточни, че в нотата, която е изпратена, ясно е посочено, че САЩ искат самолетите да бъдат на "Безмер".

"Не са взели решение още как ще бъдат зареждани самолетите", поясни министърът на отбраната в отговор на въпрос на Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС.

Ивайло Мирчев от "Демократична България" също потвърди, че тогава наистина нотата е била за участие във учение. Той попита представлява ли сега въвличане във война разполагането на самолетите.

"Вие искате сега да вземем решение без да сме виждали нотата на американското правителство", заяви той.

Министърът на отбраната му отговори, че като член на ресорната комисия би трябвало да е задавал въпрос на бившия военен министър Атанас Запрянов и би трябвало да знае дали е ставало въпрос за учение, или не. Мирчев се обърна към председателя на комисията Иван Лалов с искане, когато министър Стоянов не отговаря с конкретика, да бъде прекъсван.

Радослав Рибарски от "Продължаваме промяната" (ПП) заяви, че остава с впечатление, че локацията все още не е одобрена.

"За да бъде взето информирано решение, моят въпрос е, отчитайки това, че рискът е незначителен, сега пред НС стои решение, което ясно казва, че самолетите ще бъдат за подкрепа на други такива за водене на военни действия, поставя ли това България като легитимна военна цел, отчетен ли е този риск и ще бъдат ли взети допълнителни мерки, включително и от американска страна", попита той.

Министърът на отбраната отново повтори, че локацията в нотата е Безмер

"Преди няколко месеца не помня България да е била цел заради разполагането на самолетите на Летище "Васил Левски". Самолетите участваха в същия тип операции и преди, при престоя на Летище „Васил Левски“. Категорично мога да кажа, че самолетите са изпълнявали същите задачи. България нито е била, нито не е била легитимна цел", добави той и допълни, че се надява правителството на служебния премиер Андрей Гюров да е оценил този риск.

Това накара Георг Георгиев да поиска процедура, като заяви:

"Тогава, когато вие твърдите, че е същото, защо взехте решение за удължаване?".

Въпросът му, обаче, остана без отговор, тъй като председателят на Комисията по отбраната обърна внимание, че е поискал процедура, а всъщност е задал въпрос.

Ивелин Първанов от "Възраждане" заяви, че винаги от партията на Костадин Костадинов са се притеснявали от самолетите.

"С разполагането на тези 8 самолета, именно заради вашата глупост, България може да стане мишена. Историята много силно ще ви съди", категоричен е Ангел Георгиев от "Възраждане" и увери, че Иран не е враг на България, но заради действията на кабинета на Румен Радев това може да се промени. Той обвини управляващите, че извършват национално предателство.

Мирчев поиска да знае получени ли са анализи от службите.

"Поискан е анализ от служба „Военно разузнаване“ още вчера. Още вчера съм получил резултати, че пряка заплаха за националната сигурност няма. Такъв анализ има", отговори министър Стоянов.

Въз основа на това Мирчев предложи след публичната част, заседанието да бъде закрито за медиите, за да може комисията да се запознае с този анализ.

Има ли нещо общо с дерогацията на "Лукоил Нефтохим", попита още Ивайло Мирчев, но министърът на отбраната отговори, че този въпрос не е към него.

Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС отбеляза, че тези, които най-много критикуваха разполагането на самолетите на летището в София, сега искат същото.

"Който гроб копае, сам пада в него", каза той. "Не виждам някаква велика заплаха към България", сподели Гаджев.

Той даде пример с Румъния и с Испания, като подчерта, че "Съединените щати спряха търговския обмен с Испания".

"Ние сме честни с българското общество и казваме истината такава, каквато е - такава е разликата между вашите и нашите самолети. Хората в Румъния са били честни и румънският парламент се произнесе категорично. Леко шизофренично звучи, че у нас за били с учебна цел", заяви Стоянов.

Гаджев попита: "Казвате ли, че американците са излъгали януари месец, или не са излъгали в нотата?"

"Това мнозинство ще вземе решението, което министър-председателят Румен Радев му каже. Отговорността е на тези, които, когато дойде времето, натиснат копчето. Ние имаме съюзни отношения и добре ги отстояваме. Бъдете и вие искрени. Защо удължихте до юни? Не сме враждебно настроени, опитваме се да разберем къде сме, какво прави правителството и какво прави Народното събрание. Вашите собствени народни представители казват, че са разтревожени. Бил съм и се гордея, че съм бил и когато сме правили нещо, сме казвали с какво основание го правим", подчерта Георг Георгиев и попита защо, когато премиерът Радев говори с президента Тръмп, не му е казал, че има съмнения относно нотата.

По време на заседанието министър Стоянов каза още, че България участва в две противоракетни отбрани, втората в момента се изгражда и няма нужда да участва в 33.

Протест пред Народното събрание

Граждани протестират пред един от входовете на сградата на Народното събрание срещу разполагането на осем самолета цистерни на авиобаза "Безмер". Събралите се около петнайсет души от страната на паркинга на парламента скандираха "Не искаме война".

Председателят на парламентарната група на ПБ Петър Витанов излезе да разговаря с протестиращите.