Кога ще почиват учениците през учебната 2026/2027 година?

Министерството на образованието и науката публикува за обществено обсъждане проект на графика за учебната 2026/2027 година. В него са посочени началото и краят на двата срока, ваканциите, неучебните дни и датите на националните изпити.

Обсъждането ще продължи един месец, след което постъпилите становища ще бъдат разгледани. Предложенията за промени, които отговарят на нормативните изисквания, могат да бъдат включени в окончателния график.

Колко учебни дни трябва да имат учениците?

От МОН уточняват, че при изготвянето на графика трябва да бъде спазен определеният в рамковите учебни планове брой учебни дни.

За учениците от 1. до 3. клас те са 160, за тези от 4. до 6. клас - 170, а от 7. до 11. клас - 180. Учениците в 12. клас трябва да имат общо 155 учебни дни.

През следващата учебна година Денят на народните будители - 1 ноември, се пада в неделя. Затова 2 ноември 2026 г. е предвиден като неучебен ден.

Коледната и междусрочната ваканция

Според проекта коледната ваканция ще започне на 24 декември 2026 г. и ще продължи до 3 януари 2027 г. включително.

Почивката между първия и втория учебен срок е планирана от 30 януари до 2 февруари 2027 г. включително.

Пролетната ваканция няма да съвпада с Великден

За учениците от 1. до 11. клас пролетната ваканция се предвижда да бъде от 3 до 11 април 2027 г. включително.

Макар да съществува възможност тя да бъде преместена около Великденските празници, от министерството предлагат по-ранни дати, за да не се получи прекалено дълъг период без почивка през учебната година.

Великденските празници през 2027 г. ще прекъснат учебния процес в началото на май. В проекта обаче не е заложено сливане на празничните и почивните дни, тъй като броят на учебните дни не може да бъде намален под нормативния минимум.

Възможна по-дълга почивка през май срещу учене през юли

По-дълга ваканция в началото на май би могла да бъде осигурена единствено за сметка на други неучебни дни или чрез по-късно приключване на занятията.

Заради обществената чувствителност към предложенията учениците да учат през юли, подобен вариант не е включен в публикувания проект. Графикът обаче може да бъде променен, ако по време на общественото обсъждане надделее мнението, че този компромис е по-подходящ.

При такъв вариант учениците биха почивали от 30 април до 9 май 2027 г., а занятията за 7. до 11. клас биха приключили на 2 юли вместо на 30 юни.

Кога ще бъдат матурите и националните външни оценявания?

По традиция дните на държавните зрелостни изпити и на националните външни оценявания за 7. и 10. клас ще бъдат неучебни.

Матурите са планирани за 19 и 21 май 2027 г. Националните външни оценявания за седмокласниците и десетокласниците ще се проведат на 16 и 18 юни.

Изпитите по български език и литература и по математика за учениците в 4. клас са предвидени за 3 и 4 юни 2027 г. Тези два дни обаче ще останат учебни.