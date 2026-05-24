Оправдаха шофьора на Кирил Петков за катастрофата при Аксаково

В съдебното решение скоростта на колата не е посочена

24.05.2026 | 20:00 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Шофьорът на Кирил Петков от катастрофата край Аксаково от 16 май 2024 г. е невинен, реши Военния съд в Сливен. При удара 63-годишен мъж загина на място, а съпругата му бе в тежко състояние. В колата на НСО нямаше ранени, предава "24 часа".

Мотивите за присъдата все още не са публикувани.

Петков, който тогава бе съпредседател на "Продължаваме промяната" пътувал към Варна за партийна среща. С него е и пиарът му Найо Тицин. Освен шофьора в колата е пътувал още един гард от НСО.

На входа на Аксаково от път без предимство в този момент излиза лек автомобил "Ауди", управляван от 63-годишен водач. С него е пътувала 58-годишната му съпруга. От МВР във Варна съобщиха, че шофьорът не е спрял на знак "Стоп" - позовавайки се на версията на Кирил Петков и Найо Тицин.

Пътни експерти тогава поставиха под въпрос тази версия, а специалисти изчислиха, че скоростта на колата на НСО е много над разрешената в участъка.

В съдебното решение скоростта на колата не е посочена.

Според прокуратурата старши сержантът не е намалил при възникналата опасност, като не е задействал спирачната система, и така се е стигнало до смъртта на другия шофьор. Според държавното обвинение обаче той също е виновен, защото в правната квалификация се посочва, че става дума за независимо съпричиняване.

Не е ясно дали има изследване на спирачния път, защото община Варна почти веднага преасфалтира мястото на трагедията.

Присъдата не е окончателна и може да бъде оспорена пред Военно-апелативния съд.

Тагове:

Аксаково Кирил Петков съд шофьор катастрофа
