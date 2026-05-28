IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 89

Прокуратурата проверява некачествения ремонт на психиатрията в Севлиево

Проверката трябва да бъде извършена в рамките на 30 дни

28.05.2026 | 15:38 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

На 27.05.2026 г. в деловодството на Окръжна прокуратура - Габрово е постъпил сигнал от Омбудсмана на Република България за нарушения при изпълнение на обществена поръчка за строително - монтажни работи, част от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, в Държавна психиатрична болница - Севлиево. 

Приложен е доклад от проверка в лечебното заведение на екип на институцията на Омбудсмана като Национален превантивен механизъм, в който са изложени твърдения за некачествено и непълно изпълнение на строително - ремонтни дейности, както и неизградени пожароизвестителна система и асансьор за трудноподвижни или изцяло неподвижни пациенти, съобщиха от прокуратурата.    

Образувана е прокурорска преписка. Определеният наблюдаващ прокурор незабавно е възложил проверка на ОД на МВР - Габрово със срок 30 дни. По време на проверката ще бъдат изискани документи и ще бъдат снети обяснения от лица.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

прокуратура Севлиево ремонт Психиатрия
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem