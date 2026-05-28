Прокуратурата проверява некачествения ремонт на психиатрията в Севлиево

На 27.05.2026 г. в деловодството на Окръжна прокуратура - Габрово е постъпил сигнал от Омбудсмана на Република България за нарушения при изпълнение на обществена поръчка за строително - монтажни работи, част от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, в Държавна психиатрична болница - Севлиево.

Приложен е доклад от проверка в лечебното заведение на екип на институцията на Омбудсмана като Национален превантивен механизъм, в който са изложени твърдения за некачествено и непълно изпълнение на строително - ремонтни дейности, както и неизградени пожароизвестителна система и асансьор за трудноподвижни или изцяло неподвижни пациенти, съобщиха от прокуратурата.

Образувана е прокурорска преписка. Определеният наблюдаващ прокурор незабавно е възложил проверка на ОД на МВР - Габрово със срок 30 дни. По време на проверката ще бъдат изискани документи и ще бъдат снети обяснения от лица.