Пепелянка изпълзя на детска площадка в Карлово

Отровното влечуго се е появило близо до люлките, където децата играят

28.05.2026 | 14:03 ч. 9
Пепелянка изпълзя в парка на улица "Водопад" в Карлово. Отровното влечуго се е появило близо до люлките, където децата обичайно играят, съобщават очевидци.

Една от майките на площадката веднага е подала сигнал на телефон 112 и настояла общината да вземе мерки, тъй като змията може да не е единствена. 

"Ужас, не трябва да има в парк такива твари", коментират карловци. И припомнят, че в двора на местната болница тревата е до кръста, а точно там се въдят змии и смоци.

Други пък смятат, че не е голяма драма и ако не закачаш пепелянката, нищо няма да ти направи. Факт е обаче, че това са едни от най-отровните влечуги и ако след ухапване не бъдат взети мерки, изходът е фатален.

Тагове:

пепелянка Карлово детска площадка
