Спасиха двама мъже от обърнала се лодка край Атия

Успешна операция по спасяването на двама бедстващи във водите на Черно море проведоха днес, 28 май, военнослужещи от Военноморските сили.

Около 08:20 ч. дежурният на рейдовия пост на Военноморска база - Бургас забелязва обърната лодка в района на нос Атия и незабавно подава сигнал по оперативна линия. По разпореждане на командира на Флотилия бойни и спомагателни кораби - флотилен адмирал Радко Пенев, минен заградител „Сириус“ незабавно се насочва към района на инцидента за оказване на помощ.

Благодарение на бързата и професионална реакция на екипажа, двамата бедстващи са извадени от водата и транспортирани до Военноморска база – Бургас, където са прегледани от медицински екип и им е оказана необходимата медицинска помощ. Установено е, че те са в добро общо състояние.

Своевременната координация, отличната подготовка и адекватните действия на военнослужещите от Военноморските сили за пореден път доказаха готовността им да реагират ефективно при възникване на инциденти и кризисни ситуации в морето.