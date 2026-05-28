Спасиха двама мъже от обърнала се лодка край Атия

Пострадалите са в добро общо състояние

28.05.2026 | 15:06 ч. 1
Снимка: Военно морски сили

Успешна операция по спасяването на двама бедстващи във водите на Черно море проведоха днес, 28 май, военнослужещи от Военноморските сили. 

Около 08:20 ч. дежурният на рейдовия пост на Военноморска база - Бургас забелязва обърната лодка в района на нос Атия и незабавно подава сигнал по оперативна линия. По разпореждане на командира на Флотилия бойни и спомагателни кораби - флотилен адмирал Радко Пенев, минен заградител „Сириус“ незабавно се насочва към района на инцидента за оказване на помощ.

Благодарение на бързата и професионална реакция на екипажа, двамата бедстващи са извадени от водата и транспортирани до Военноморска база – Бургас, където са прегледани от медицински екип и им е оказана необходимата медицинска помощ. Установено е, че те са в добро общо състояние.

Своевременната координация, отличната подготовка и адекватните действия на военнослужещите от Военноморските сили за пореден път доказаха готовността им да реагират ефективно при възникване на инциденти и кризисни ситуации в морето.

