Столичният общински съвет (СОС) остави в сила решението за придобиване на фигурите от Паметника на Съветската армия, след като отхвърли предложение на "БСП за България" за отмяна на част от него. "За" предложението гласуваха 18 общински съветници, 26-ма бяха "против", а петима се въздържаха.

На последното заседание на СОС съветниците приеха предложението на кмета на София Васил Терзиев Столичната община да приеме правото на управление върху имот – частна държавна собственост в район "Панчарево", село Лозен, местност Джуджин азмак, както и правото на собственост върху движимите вещи, съхранявани в него. Имотът в момента се управлява от областния управител на София и се предлага да бъде използван за нуждите на дирекция "Аварийна помощ и превенция" на Общината.

Тогава решението срещна остра реакция от групата на МК "БСП за България" в СОС. Председателят на групата Иван Таков заяви, че докладът е не само нецелесъобразен, но и незаконосъобразен. Според него документът не съдържа финансова обосновка и не отговаря на изискванията на общинската наредба за даренията.

Групата на БСП върна за повторно обсъждане на днешното заседание на СОС част от това решение, а общинските съветници отново потвърдиха подкрепата си за доклада на кмета за придобиването на имота, както и правото на собственост върху движимите вещи, съхранявани в него - фигури и барелефи от Паметника на Съветската армия.

Процесът по демонтиране на Паметника на Съветската армия в парк "Княжеска градина" в София започна на 12 декември 2023 г. след решение на областния управител Вяра Тодева.