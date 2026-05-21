Спорният правилник е приет в комисия, как ще работят депутатите?

В рамките на два дни временната комисия по приемането на правилника за организацията и дейността на 52-рото Народно събрание прие правилата за работа на парламента. Другата седмица правилникът ще бъде гласуван в пленарната зала.

Комисията реши днес репликираният народен представител да има право на отговор (дуплика) с времетраене до две минути, вместо както е в момента до три минути след приключване на репликите. Допускат се до три изказвания на народни представители, които искат да изразят мнение, различно от това на парламентарната група, в която членуват. Времето за изказване се намалява от три на една минута.

Депутатите приеха Народното събрание да обсъжда и гласува законопроектите на второ четене глава по глава, раздел по раздел или текст по текст, а когато няма направени писмени предложения или направено възражение, текстовете не се четат в пленарната зала.

Да се обсъждат приетите на първо четене текстове, предложения на народни представители, постъпили между двете четения, както и предложения на водещата комисия, включени в доклада ѝ, реши още комисията.

Прието беше законопроектите и докладите да бъдат предоставени на народните представители не по-късно от 24 часа преди пленарно заседание. Досега срокът беше не по-късно от 72 часа. Одобрено беше и постоянните комисии да разглеждат законопроекти не по-рано от 48 часа от разпределянето им. Срокът до момента беше не по-рано от 72 часа.

Премиерът, вицепремиерите и министрите да могат да отлагат отговори на въпроси неограничен брой пъти, прие комисията. Досега това можеше да се случи не повече от два пъти.

Решено беше министър-председателят, заместник министър-председател или министър, който не е отговорил в законния срок на въпрос или питане, да не е длъжен в 10-дневен срок да се яви лично пред парламента и да даде обяснение за неизпълнение на своето задължение. Комисията прие народен представител да не може да зададе въпрос, на който вече е отговорено, както и въпроси, които са идентични на вече зададени.

Не се пише отделен правилник за опозиция, каквито са ограниченията за тях, такива са за всички, каза председателят на временната комисия за изработване правилника на Народното събрание Димитър Здравков от „Прогресивна България“ пред журналисти. Той посочи, че следващата седмица правилата ще влязат за обсъждане в пленарната зала.

Вчера членовете на комисията решиха постоянните комисии в Народното събрание да бъдат 24 вместо досегашните 25. Те приеха временните комисии да се избират от Народното събрание по предложение на председателя или на една пета от народните представители, което е 48 депутати. Прието беше също в изключителни случаи председателят на парламента може да предложи промяна в дневния ред без да е необходим председателски съвет.