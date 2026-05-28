Постоянните комисии в Народното събрание ще бъдат 24

Народните представители решиха, че постоянните комисии в парламента вместо 25 ще бъдат 24. Депутатите приеха текстове от проекта на правилник на парламента.

Няма да има самостоятелна Комисия по демографска политика, вместо това ще има Комисия по труда, демографската и социална политика. Вместо досегашната Комисия по електронно управление и информационни технологии, ще има Комисия по иновации и дигитална трансформация. Ще има също Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия, а Комисията по конституционни и правни въпроси става само Комисия по правни въпроси.

Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения се формира на паритетен принцип и се председателства на ротационен принцип за една парламентарна сесия според числеността на парламентарните групи.

Депутатът Анна Бодакова от “Демократична България“ призова да се преосмисли отпадането на Комисията по демографската политика. “Демографската политика изисква набор от мерки, които не могат да бъдат ограничени до социалната политика”, аргументира се тя.

Председателят на временната комисия по правилника Димитър Здравков от “Прогресивна България“ заяви, че демографският проблем остава във фокуса на Народното събрание. Според него за демографска политика следва да се говори във всички комисии на Народното събрание и не е необходима изрична такава комисия, а включването в социалната комисия е съвсем естествено.

Какво мисли опозицията?

Като опозиция лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов каза, че за партията Комисията по демографска политика е важна и не трябва да бъде слята с други, защото “най-големият проблем на България е демографският”.

Владимир Николов от ПБ каза в отговор, че правителството е загрижено за намаляването на населението в България и скоро ще бъдат предложени конкретни мерки по няколко направление.

Росица Кирова от ГЕРБ-СДС също посочи, че Комисията по демографска политика е изключително важна. “Липсата на опит в тази зала води до неразбирането на това колко е натоварена социалната комисия и смятам, че ще е непосилно да се отдели достатъчно време на демографската политика”, добави тя.

Николай Денков от ПП заяви, че закриването на Комисията по демографска политика е грешка. Той обясни, че един от двата най-големи проблеми в България е липсата за координирани решения за подкрепа на децата и семействата.

Депутатите намалиха и броя на зам.-председателите на постоянните комисии от четирима на трима. Решено беше да отпадне забраната председателят на Народното събрание да участва в дебатите, докато води заседанието.

“Считаме, че забраната, гарантираща институционалната безпристрастност, беше добър механизъм, а сега тя отпада. Притесняваме се, че когато председателят на заседанието се изказва и след това продължава да води гласуването, ще бъде нарушена неговата безпристрастност,”, каза Петър Петров от “Възраждане“.

В отговор Петър Витанов посочи, че тези притеснения са неоснователни. “Не се опитваме да нарушим институционалната безпристрастност, тук не става дума само за председателя, а за всеки, който председателства едно или друго заседание”.