Коцев за “Баба Алино”: Мащабна схема, много институции бездействат

Продължава търсенето на отговор на въпросът чия е отговорността за построения комплекс в местността "Баба Алино" край "Златни пясъци" и законни ли са постройките. Днес се очаква фирмата строител да даде брифинг пред медиите.

Кметът на Варна Благомир Коцев обеща, че общината в най-кратки срокове ще издаде актове за събаряне на незаконното строителство в местността “Баба Алино”. Според кмета това е мащабна схема, осъществена заради бездействието на много институции.

Коцев обяви, че строителството е започнало още при предишното управление на ГЕРБ. От партията обаче посочиха, че пряката отговорност за контрола над незаконното строителство е единствено на кмета и няма как да прехвърля вината на други институции или на предходното управление. От МВР обявиха, че проверяват действията на община Варна по казуса.

Пред bTV Коцев каза, че в момента тече проверка.

“Тя трябва да приключи днес и резултатите да ми бъдат представени. Междувременно данните, които излизат от нея, сочат към редица действия, извършени назад във времето. Както вчера беше споменато на сесията на Общинския съвет, където бяха представени събитията от 2023 година, още тогава е имало сериозни данни за строителство в тази територия. Всъщност снимките и видеата с метаданни от октомври 2023 година показват вече налични постройки — готови къщи и други сгради в процес на строителство с основи, арматура и бетонни плочи”, обясни кметът на Варна.

“Към този момент, за който говоря - 2023 година, когато вече е текло строителство, са били издадени удостоверения за търпимост от район „Приморски“ по време на предишната администрация. Те на практика са довели до “узаконяването“ на 21 сгради. Става дума за три удостоверения за търпимост, които удостоверяват, че тези 21 сгради са били налични на територията преди 2001 година. Очевидно това не е така, тъй като сградите, които виждаме и по снимките, и в момента, са нови и построени през последните няколко години“, допълни Коцев.

Фалшификация на документи

"Има допълнителни удостоверения, които касаят територии извън “Баба Алино“, но самите те са издадени по начин, по който да се отнасят за постройки в “Баба Алино“. Тоест има и фалшификация на документи, което със сигурност е обект на проверка от прокуратурата. Знам, че и в миналото е имало такива проверки, но те са приключили без резултат", посочи Коцев.

Грандиозното строителство обаче започва през 2024 година. Видяхме го и на Google Maps още през октомври.

"Първата проверка, която прави район “Приморски“, е през юни 2024 година. Ние влизаме в тази администрация в края на 2023 година, шест месеца по-късно вече има сигнали и районът реагира, като установява незаконно строителство. Следват още три проверки — общо четири. През март 2025 година е направена още една проверка, вече заедно с голяма община, когато и аз съм наясно, че там върви строителство. Към онзи момент са установени 15 незаконни постройки. Веднага са започнати процедури по съставяне на документация и протоколи за установяване на незаконно строителство", обясни Коцев.

Първите актове за незаконно строителство са издадени през септември 2025 година. Строителството продължава, има 104 постройки.

"Документално строителството е спирано, но физическото спиране изисква достъп и присъствие на полиция. През изминалата година са предприети редица действия за спиране на строителството, но съдействието от държавните институции не беше особено голямо. Знаете, че шест месеца не бях във физическа възможност да изпълнявам задълженията си и да проследя в детайли какво се случва. От тази година обаче стъпките са много активни", заяви Коцев.

Кметът на варна добави, че късно е разбрал, че строителният контрол на общината не е допускан до цялата територия. “Тук говорим за терен от 100 декара, който трудно се обхваща. Всеки обект трябва да бъде описан поотделно и за всеки трябва да бъде издаден съответният акт. Това изисква конкретна логистика и организация", посочи Коцев.

По думите му в началото на 2025 година са установени 15 незаконни постройки.

“Големият бум на строителството става след март 2025 година. Знаете какви бяха обстоятелствата тогава. След завръщането си проследих лично процеса, за да може през март да стартираме много по-ускорени действия. Именно те доведоха до сегашната акция, защото никоя държавна институция досега не беше излязла публично с тази информация", каза още Коцев.