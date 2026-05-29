Задържаха трима, свързани с дейността на корпорацията КУБ във Варна

Цяла нощ са извършвани претърсване и изземване

29.05.2026 | 13:16 ч.
Снимка: ОДМВР Варна

Трима души, свързани с дейността на корпорация КУБ, са задържани за срок до 24 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна. Задържани са помощникът на собственика на организацията, юристът на дружеството и счетоводителят.

От пресцентъра на полицията допълват, че продължават процесуално-следствените действия по образувано досъдебно производство, свързано с незаконното строителство в местността Баба Алино. 

Цяла нощ служители на дирекцията са извършвали претърсване и изземване на адреси, съотносими с работата на корпорацията. Иззети са множество документи, които имат отношение с дейността на свързани дружества, компютри и телефони. Претърсването е приключило тази сутрин в 04:00 часа.

Вчера по случая в Общинския съвет бе изслушан кметът Благомир Коцев, припомня БТА. Пред медиите той каза, че удостоверенията за търпимост за строежите в Баба Алино са издавани от район „Приморски“ по време на предишната администрация.

В сряда министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков каза, че спирането на незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, извършвано от украинската корпорация КУБ, е в правомощията на Общината.

