Дигиталната търговия е в подем, леки наркотици няма

Схемите за трафик и разпространение на наркотици се развиват непрекъснато, като все по-често крайните купувачи са непълнолетни лице. Основен двигател зад този мащабен бум в интернет търговията с различни забранени субстанции се оказва пълната дигитализация на наркопазара.

Черната статистика отскоро включва и случая с 16-годишно момиче, което загуби живота си след вземане на доза.

Дигиталната търговия

Според зам.-директора на агенция "Митници" Стефан Бакалов съвременните тийнейджъри са изключително дигитално грамотни и за разлика от възрастните нямат предразсъдъци да общуват и търгуват в онлайн пространството. В предаването “България сутрин” той добави, че онлайн доставките спестяват на децата прекия физически контакт с дилър, което ги кара да се чувстват по-сигурни, но те в действителност нямат представа с кого комуникират.

Бакалов обаче е категоричен - леки наркотици няма, а новите субстанции са много по-мощни и опасни дори от марихуаната на пазара преди години поради по-високото съдържание на тетрахибροканабинол (THC).

Наркотик или лакомство?

Бакалов подчерта като изключително опасна модна тенденция в търсенето на едновременни различни усещания чрез смесването на няколко вида наркотици, известна като полиупотреба. Такъв е случаят в Благоевград, където се предполага употреба на ЛСД (LSD) – силен халюциноген, комбиниран с амфетамини, метамфетамини или марихуана, което сериозно уврежда психиката.

Друг сериозен проблем е, че дилърите използват психологически трикове, за да примамят децата, като маскират наркотиците под формата на бонбони, близалки или гумени мечета.

"Това чисто психологически действа като бърз трамплин към употребата. Децата успяват да намерят средства за тях, като понякога родителите не знаят за какво дават пари, а в други случаи се злоупотребява с техните кредитни или банкови карти", обясни Бакалов пред Bulgaria ON AIR.

Трафикът от Азия

По отношение на произхода на веществата, Бакалов обясни, че трафикът преминава на два етапа. Синтетичните опиоиди, катинони и канабиноиди пристигат главно от Китай и Индия до големите европейски авиационни и морски хъбове, откъдето лесно се разпределят в рамките на отворената общност на ЕС. За разкриването на малките пратки Агенция "Митници" разчита на специализиран аналитичен софтуер, кучета и съвременна апаратура за автоматично дедектиране и анализ на вещества в рамките на секунди.

"Кучето е наш основен помощник и спестява усилията на поне 10 митнически служители. В момента работим по съвместен проект с британското правителство за обучение и развитие на повече екипи с митнически кучета в България", сподели зам.-директорът на Агенция “Митници”.

Ключът е в диалога

Въпреки дискусиите за ограничаване на достъпа на непълнолетни до социални мрежи и онлайн платформи, Бакалов подчерта, че нито една държава в света (дори затворена система като Северна Корея) не е успяла изцяло да пресече наркоканалите, ако има купувачи с желание за употреба. Затова фундаментална роля играят превантивните кампании и информираността на децата още от най-ранна възраст.

"Разковничето към доверието на всяко едно дете е откровеността. Когато децата видят, че с тях се разговаря искрено, а не със заучени фрази, клишета и насила, те се отварят. Битката за децата е най-сложна, но е най-важната за нас", каза в заключение Бакалов.

