Министерство на земеделието с намерение да промени наредбата за млечните продукти

Държавата подготвя изцяло нови пазарни мерки в подкрепа на българските животновъди, включително и промени в наредбата за млечните продукти. Това заяви земеделският министър Пламен Абровски по време на посещението му в Стара Загора.

Животновъдите у нас са в тежко положение заради ниските изкупни цени и липсата на пазари, но заради лошото финансово състояние на държавата и риска от процедура за свръхдефицит, министерството ще разчита основно на нефинансови, чисто пазарни механизми.

"Това, което искам, е да променим наредбата за млечните продукти, за да може вътре ясно да указваме какъв е процентът българско мляко. Когато потребителят иска да консумира родна храна – защото тук я контролираме и можем да дадем гаранция, че е безопасна – това ще повиши търсенето", обясни министърът.

Основната цел е мандрите да бъдат принудени от самия пазар да купуват българско мляко, а потребителите да търсят продукти, произведени от прясна и качествена суровина. Абровски прогнозира, че натискът от евтин внос ще намалее, тъй като на европейско ниво цената на млякото вече е започнала да се качва.

Пламен Абровски допълни, че е дал разпореждане да се търси възможност за финансиране на сектора, но държавата е в много лошо финансово състояние. "Както знаете, премиерът каза, че Европейската комисия възнамерява да открие процедура по свръхдефицит", отбеляза той.

По отношение на сектора на розопроизводството

Абровски съобщи, че има идея в следващия програмен период маслодайната роза да бъде вписана в европейските регламенти по начина, по който в записан памукът.

"Не знам защо от 2007 година досега никой не го е защитил, факт е, че тя се отглежда само в България от целия Европейски съюз, но аз мисля, че можем спокойно да направим паралел - както памукът има отделен бюджет и отделни хектари, които са защитени, така това може да се направи за маслодайната роза", обясни министърът и посочи, че ведомството ще направи всичко възможно това да се случи, макар и три програмни периода по-късно.

Санкциите от ЕС за заменките на гори

Относно очакваните санкции от Европейската комисия за спорните заменки на гори, земеделският министър потвърди, че преговорите продължават и се чака отговор всеки момент. Когато има пълна яснота по казуса, ще бъде дадена специална пресконференция.

Очаква се в края на тази седмица ведомството да изнесе и конкретни данни за движението на цените в малката потребителска кошница.