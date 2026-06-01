Момче прати селски кмет в безсъзнание след удар с лопата

Кметът на монтанското село Вирове е пострадал вследствие на удар с лопата, съобщиха от МВР в Монтана.

От полицията посочват, че на 31 май около 23:30 ч. в с. Вирове, община Монтана, е нанесена средна телесна повреда на кмета на селото.

Вследствие на удар с лопата в областта на дясното око той изгубил съзнание.

При извършените разпити на свидетели е изяснено, че извършител е 17-годишен местен жител, който е установен и задържан. По случая е образувано досъдебно производство за средна телесна повреда по чл. 129, ал. 1 от Наказателния кодекс. Подобно престъпление се наказва с лишаване от свобода до шест години.

Завеждащият хирургичното отделение в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана д-р Красимир Каменов коментира пред журналисти, че пострадалият е настанен в хирургичното отделение на монтанската болница.

„Кметът на Вирове е с тежко сътресение на мозъка. За момента е стабилизиран, но е с доста тежка травма“, каза д-р Каменов, цитиран от БТА.