BGONAIR Live Новини Днес | 91

Момче прати селски кмет в безсъзнание след удар с лопата

Мъжът е със средна телесна повреда

01.06.2026 | 15:33 ч. 27
Снимка: архив, БГНЕС

Кметът на монтанското село Вирове е пострадал вследствие на удар с лопата, съобщиха от МВР в Монтана.

От полицията посочват, че на 31 май около 23:30 ч. в с. Вирове, община Монтана, е нанесена средна телесна повреда на кмета на селото. 

Вследствие на удар с лопата в областта на дясното око той изгубил съзнание. 

При извършените разпити на свидетели е изяснено, че извършител е 17-годишен местен жител, който е установен и задържан. По случая е образувано досъдебно производство за средна телесна повреда по чл. 129, ал. 1 от Наказателния кодекс. Подобно престъпление се наказва с лишаване от свобода до шест години.

Завеждащият хирургичното отделение в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана д-р Красимир Каменов коментира пред журналисти, че пострадалият е настанен в хирургичното отделение на монтанската болница.

„Кметът на Вирове е с тежко сътресение на мозъка. За момента е стабилизиран, но е с доста тежка травма“, каза д-р Каменов, цитиран от БТА.

 

