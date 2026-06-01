Кремъл: Френското задържане на руски танкер е незаконен ход, граничещ с пиратство

Говорителят Дмитрий Песков нарече действията на Париж незаконни

01.06.2026 | 15:02 ч. 11
Reuters

Русия счита задържането на неин танкер от Франция за незаконен ход, граничещ с пиратство, заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков.

"Считаме подобни действия за незаконни, тъй като те представляват международно пиратство“, каза Песков на брифинг за пресата.

Френският президент Еманюел Макрон заяви по-рано, че френският военноморски флот, подкрепен от Обединеното кралство и други партньори, е задържал санкциониран танкер, плаващ от Русия в Атлантическия океан. Според непотвърдена информация капитанът на танкера "Тагор“, задържан от френския военноморски флот, е руски гражданин, съобщи руското посолство в Париж пред ТАСС.

Според мониторинговата служба VesselFinder, петролният танкер "Тагор“ е плавал под флага на Мадагаскар и е направил последното си посещение в пристанище Мурманск в Русия в началото на май, уточнява уебсайтът на службата.

