Откриха изчезналото 7-годишно дете в София

Изчезналият 7-годишен Калоян, който се издирваше в София е открит на входа на Южния парк, съобщиха от СДВР.

Детето беше намерено от полицейски служители в добро здравословно състояние, добавят от полицията.

То е излязло само от вкъщи, алармира по-рано майка му Нели Боболова.

В 16:30 часа представител на СДВР ще даде повече подробности за изчезналото по-рано от столичния квартал „Обеля“ 7-годишно дете. В брифинга участие ще вземе и неговата майка.

