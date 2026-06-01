ПБ дръпна ръчната, няма да пипа майчинството

Условията, средствата и срокът за майчинството няма да бъдат променяни. Това увериха от "Прогресивна България" след реакции в социалните мрежи, предизвикани от изказване на депутата от парламентарната група Владимир Николов.

По-рано днес Николов заяви, че проблемът не е в увеличението на средствата за втората година от майчинството, а в липсата на места в яслите. Според него много жени биха предпочели да се върнат на работа по-рано, ако имат такава възможност.

"Това е неправилна интерпретация на думите на Владо Николов", заяви на брифинг председателят на Временната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов. По думите му изказването е било извадено от контекста.

Проданов обясни, че акцентът е върху отсъствието на държавата от сериозния проблем с недостига на места в детските градини и яслите. Според него, преди да се мисли за каквито и да е промени в условията или финансовите средства за майчинството, държавата трябва да изпълни ролята си и да осигури достатъчно места, така че да няма деца без градина или ясла.

"За да няма никакви спекулации - няма никакви планове, нито предстои да има планове, темата за майчинството не е отваряна, не е обсъждана, не предстои да бъде обсъждана. По никакъв начин няма да се променят нито условията, нито срествата, които се отпускат, нито срокът. Ние ще предложим допълнителни стимули по-нататък във времето за тези работещи майки, които искат преди изтичане на крайния срок за майчинство да се върнат на работа, но не се предвиждат абсолютно никакви други промени", заяви Проданов.