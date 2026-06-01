IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 91

ПБ дръпна ръчната, няма да пипа майчинството

Това е неправилна интерпретация на думите на Владо Николов, заяви Константин Проданов

01.06.2026 | 16:30 ч. 25
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Условията, средствата и срокът за майчинството няма да бъдат променяни. Това увериха от "Прогресивна България" след реакции в социалните мрежи, предизвикани от изказване на депутата от парламентарната група Владимир Николов.

По-рано днес Николов заяви, че проблемът не е в увеличението на средствата за втората година от майчинството, а в липсата на места в яслите. Според него много жени биха предпочели да се върнат на работа по-рано, ако имат такава възможност.

"Това е неправилна интерпретация на думите на Владо Николов", заяви на брифинг председателят на Временната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов. По думите му изказването е било извадено от контекста.

Свързани статии

Проданов обясни, че акцентът е върху отсъствието на държавата от сериозния проблем с недостига на места в детските градини и яслите. Според него, преди да се мисли за каквито и да е промени в условията или финансовите средства за майчинството, държавата трябва да изпълни ролята си и да осигури достатъчно места, така че да няма деца без градина или ясла.

"За да няма никакви спекулации - няма никакви планове, нито предстои да има планове, темата за майчинството не е отваряна, не е обсъждана, не предстои да бъде обсъждана. По никакъв начин няма да се променят нито условията, нито срествата, които се отпускат, нито срокът. Ние ще предложим допълнителни стимули по-нататък във времето за тези работещи майки, които искат преди изтичане на крайния срок за майчинство да се върнат на работа, но не се предвиждат абсолютно никакви други промени", заяви Проданов.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

владимир николов майчинство пб Константин Проданов
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem