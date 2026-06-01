В Люблин махнаха украинското знаме от кметството заради "Героите от УПА"

Украинското знаме бе свалено от кметството в Люблин, Източна Полша, след решението на Украйна да кръсти част от Силите за специални операции на името на "Героите от УПА" (Украинската въстаническа армия /Украинска повстанска армия/УПА), съобщи Укринформ.

Украинското знаме се вееше над Люблин редом с тези на Полша и ЕС от 2022 г., когато беше издигнато в знак на солидарност след мащабната руска инвазия в Украйна.

Синьо-жълтото знаме обаче беше свалено през уикенда, след като украинският президент Володимир Зеленски издаде указ, с който присъди почетното звание "Герои на УПА" на Независимия център за специални операции "Север" към Силите за специални операции на Украйна.

Представители на градската управа на Люблин заявиха, че решението за свалянето на знамето е "пряко свързано с неотдавнашния указ на Зеленски.

"Прославянето на формирования, отговорни за престъпления срещу цивилни граждани, накърнява историческата памет на нашата нация, ранява паметта на полските жертви и затруднява изграждането на искрен диалог между нашите страни", се посочва в изявление на града пред полската медия Интерия.

В изявлението се добавя, че "независимо от това решение, Люблин остава отворен и гостоприемен град, отдаден на ценностите, които ръководят неговото международно сътрудничество от много години".

На 27 май Зеленски присъди почетното звание "Герои на УПА" на подразделение на Силите за специални операции. Полското външно министерство критикува решението, докато украинското външно министерство заяви, че историческата памет включва както общи постижения, така и трудни глави, и че почитането на героите от УПА не е насочено срещу Полша.

Бившият полски президент Лех Валенса също критикува решението на Зеленски и демонстративно свали украинската си значка.