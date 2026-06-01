В Полша се завърна автобус 666 до Хел, религиозните групи настръхнаха

Автобусният оператор FlixBus обяви завръщането на автобусната линия 666 до полския морски курорт Хел.

Това възражда противоречивото автобусно пътуване по "магистралата до Ада", което преди се е извършвало от местната компания PKS Gdynia.

Религиозни консервативни групи остро се противопоставиха на "сатанинската" асоциация на 666 с Хел, така че през 2023 г. номерът беше променен на 669.

Новият 13-часов маршрут, изпълняван от FlixBus, ще свързва Краков с Хел, преминавайки през други големи полски регионални градове, включително столицата Варшава.

Говорителят на FlixBus Александър Каленик заяви пред полската новинарска агенция TVN24:

"Номерът 666 беше избран умишлено като елемент на маркетингова комуникация, предназначен да увеличи видимостта на връзката по популярния ваканционен маршрут до Хел."

През юни 2023 г. говорител на PKS Gdynia заяви пред медиите:

"Управителният съвет се огъна под тежестта на писма и искания, които ни бяха изпратени, може би не в голям брой, но периодично в продължение на много години с искане за промяна на номера на линията."

Една полска религиозна група обвини автобусната компания в "разпространение на сатанизъм"

Библията определя 666 като "числото на звяра", а Хел е само с едно "л" по-малко от английската дума "ад".

Полша е предимно римокатолическа държава, където Църквата традиционно е влиятелна.

Хел се намира на върха на 35-километровия полуостров Хел, който се врязва в северното крайбрежие на Полша в Гданския залив.

Туристите са привлечени от пясъчните плажове на Хел, древната архитектура и резервата за тюлени.