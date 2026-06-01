Рашидов: Кабинетът трябва да води война, за да си върнем държавата

Бившият министър на културата Вежди Рашидов коментира думите на новия Евтим Милошев за "лошите практики", натрупаните дефицити и нарушените правила в системата.

Въпросите вече не са само за културата, а и за начина, по който се управлява България.

"Държавата не си е била на мястото - ние сме я загубили. Ако искаме да си я върнем, нека сме наясно, че правителството трябва да провежда война, защото корупцията е мощна с финансите си", заяви Рашидов пред Bulgaria ON AIR.

"В момента сме в хаос. Хората не слизат от телефоните, разбира се, че ще има катастрофи. Пресичат кръстовището на колелетата - държавата е изпусната. Опасно е лошото говорене - това е разделение на обществото. Всички сме граждани на държавата. Добре се изрази Демерджиев, че от депутат до обикновен човек всички сме равни пред закона. Много хора от ДПС пиеха кафе с Тодор Живков. Има снижаване на ДПС, има мълчание и от страна на ГЕРБ", допълни Рашидов.

Той критикува и свободния пазар у нас.

"Свободният пазар трябва да има някакъв таван. Пазарът е разпуснат и нерегулиран. Свободният пазар трябва да има някакъв таван. Не можем да крадем непрекъснато. Ние сме най-евтината страна на доходи и най-скъпа на пазар", изтъкна гостът.

