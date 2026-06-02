Трайков: Печалбата на "Лукойл" се изсмукваше чрез международни връзки

Бившият министър на енергетиката Трайчо Трайков заяви пред Bulgaria ON AIR, че

държавата може да повлияе на цените на горивата, но в момента положението се успокоява.

Ролята на държавата е да гарантира, че пазарът стига до справедлива цена, а не налага цена, която е в частен интерес на някого по веригата, на мнение е той.

Експертът уточни, че международните цени са в обхват на движение в долната част и цените на дребно не са по-високи.

"От международните фактори зависи цената на суровия петрол. Той формира около 30% от себестойността на горивата по колонките. Акцизите ни са най-ниски в целия ЕС. Предполагам, че цените може да са по-ниски, ако някой намери резерви", каза още Трайков в "Денят ON AIR".

"Ясна е борсовата цена, ясна е цената, на която влиза в рафинериите, има стандартни разходи за преработка и производство на гориво, след това има акцизи и данъци, разходи за логистиката и търговски надценки. Служебното правителство водеше интензивни разговори с участниците на пазара, за да е ясно на всички, че другите знаят всичко за тях, така че да не се опитва някой да печели предимство", коментира енергийният експерт.

"Ежемесечното докладване е правилна стъпка, изглежда по-адекватно. Законодателните промени по отношение на правомощията трябва да имат две насоки: оперативна ефективност на производствените активи и правна сигурност за държавата", на мнение е Трайков.

По думите му особеният управител е цар на рафинерията: "Може да мисли за правна издържаност на действията си, но няма кой да спре взимането му на решения".

Действията на България са изцяло оправдани в ситуацията, в която попадна, коментира Трайков, запитан дали трябва да се притесняваме от арбитражно дело заради "Лукойл" и държавната намеса.

Гостът отбеляза, че в рамките на десетилетия "печалбата" на "Лукойл" е била директно на загуба.

"Ясно е къде са отивали парите. Печалбата се изсмукваше чрез международни връзки. Така беше дълги години. В сегашното състояние рафинерията може да реализира сериозна печалба", изтъкна Трайков.

"Булгаргаз" по време на работата на служебното правителство не е правил големи глупости, посочи бившият министър.

Според него състоянието на дружеството е влошено повече заради "Топлофикация", отколкото заради договора с "Боташ".

Трайков потвърди, че отново влиза в битката за районен кмет на "Средец".

"Центърът на София се възприема за общо притежание на всички софиянци и българи, само че мой дълг е да създам условия на хората, които живеят там, да имат подходящ стандарт за деца и възрастни", подчерта той.