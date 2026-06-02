IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 124

Трайков: Печалбата на "Лукойл" се изсмукваше чрез международни връзки

Държавата може да повлияе на цените на горивата, смята той

02.06.2026 | 21:42 ч. 3
Bulgaria ON AIR

Bulgaria ON AIR

Бившият министър на енергетиката Трайчо Трайков заяви пред Bulgaria ON AIR, че

държавата може да повлияе на цените на горивата, но в момента положението се успокоява.

Ролята на държавата е да гарантира, че пазарът стига до справедлива цена, а не налага цена, която е в частен интерес на някого по веригата, на мнение е той.

Експертът уточни, че международните цени са в обхват на движение в долната част и цените на дребно не са по-високи.

"От международните фактори зависи цената на суровия петрол. Той формира около 30% от себестойността на горивата по колонките. Акцизите ни са най-ниски в целия ЕС. Предполагам, че цените може да са по-ниски, ако някой намери резерви", каза още Трайков в "Денят ON AIR".

"Ясна е борсовата цена, ясна е цената, на която влиза в рафинериите, има стандартни разходи за преработка и производство на гориво, след това има акцизи и данъци, разходи за логистиката и търговски надценки. Служебното правителство водеше интензивни разговори с участниците на пазара, за да е ясно на всички, че другите знаят всичко за тях, така че да не се опитва някой да печели предимство", коментира енергийният експерт. 

"Ежемесечното докладване е правилна стъпка, изглежда по-адекватно. Законодателните промени по отношение на правомощията трябва да имат две насоки: оперативна ефективност на производствените активи и правна сигурност за държавата", на мнение е Трайков. 

По думите му особеният управител е цар на рафинерията: "Може да мисли за правна издържаност на действията си, но няма кой да спре взимането му на решения". 

Действията на България са изцяло оправдани в ситуацията, в която попадна, коментира Трайков, запитан дали трябва да се притесняваме от арбитражно дело заради "Лукойл" и държавната намеса.

Гостът отбеляза, че в рамките на десетилетия "печалбата" на "Лукойл" е била директно на загуба.

"Ясно е къде са отивали парите. Печалбата се изсмукваше чрез международни връзки. Така беше дълги години. В сегашното състояние рафинерията може да реализира сериозна печалба", изтъкна Трайков. 

"Булгаргаз" по време на работата на служебното правителство не е правил големи глупости, посочи бившият министър. 

Според него състоянието на дружеството е влошено повече заради "Топлофикация", отколкото заради договора с "Боташ".

Трайков потвърди, че отново влиза в битката за районен кмет на "Средец".

"Центърът на София се възприема за общо притежание на всички софиянци и българи, само че мой дълг е да създам условия на хората, които живеят там, да имат подходящ стандарт за деца и възрастни", подчерта той.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Лукойл печалба икономика
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem