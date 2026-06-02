Финансист: Вървим надолу, вече излизаме от контрол

Популизмът в предизборните обещания и липсата на дългосрочна визия започват да тежат критично върху държавната хазна, изправяйки страната пред реален риск от финансова нестабилност.

"Скъпо ни излизат тези обещания и вече сме в период, в който става все по-трудно да не се вземат непопулярни решения. На един предел сме, в който няма как да продължим по този начин", предупреди финансистът Людмила Елкова в студиото на "Денят ON AIR".

По повод дебатите в бюджетната комисия за премахването на Ковид добавките за новите пенсионери, специалистът посочи, че това решение няма да спести значими средства на държавата.

Тя напомни, че навремето тази мярка е била изключително спорна, но веднъж дадено, от пенсиите е много трудно да се отнеме каквото и да било.

"Никой няма да умре от глад, разбира се. Но моят опит показва, че всичко, което не е добре обсъдено от по-рано и известно, и въобще приемливо за обществеността, просто не може да се приложи", коментира финансистът и допълни, че коренът на проблемите е в липсата на предварителна предвидимост за реформите.

Според Елкова административната реформа вече няма същата тежест,

особено на заден план на все по-широкото навлизане на изкуствения интелект.

Вместо това е необходимо спешно да започне да се изследва ефективността на всички разходи в големите системи – здравеопазване, образование, сигурност и правосъдие. Като ярък пример за неефективност тя посочи ВиК сектора.

"По оперативната програма са вложени някакви много милиони, да речем десетина-петнайсет милиона лева, и загубите от 82% стават 70%, което е абсурдно. И всяко лято половин България остава без вода. Всичко това е очевидно и дойде времето просто да видим как излизаме от този кръг", сподели финансистът в ефира на Bulgaria ON AIR.

Рискът от забавянето на Бюджет 2026

Елкова изрази сериозно притеснение от поредното отлагане на бюджетната процедура във времето. Първоначалните заявки са били за готовност в края на юни, но сега сроковете се изместват за август, докато дефицитът продължава да нараства и за май вече достига 2,5 млрд. евро.

Тя подчерта, че в ситуация, в която изобщо няма приет бюджет, емитирането на нов дълг извън погасяването на стари емисии става спорно и чувствително.

Финансистът е категорична, че отговорността за сегашната ситуация е споделена между управляващите през последните години.

"За последните пет години няма невинни.

Тази тенденция започна след Ковид, вече 2022 г. ние тръгнахме надолу – първо по-бавно, после засилихме темпото, а сега всъщност вече излизаме от контрол", каза Елкова.

Тя предупреди и за реалната опасност от дългова спирала, тъй като разходите за обслужване на държавния дълг нарастват лавинообразно.

"За пет години те се увеличават около три пъти. От 430 млн. преди две-три години, за тази година са планирани милиард и близо 100 милиона. След още две години ще станат 2 милиарда лева", заключи финансистът.