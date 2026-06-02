Лидерът на СДС Румен Христов е “за” замразяване на депутатските заплати. По думите му съпричастността на народните представителите, с това, което се случва в страната, е много важна.

В понеделник от ПП-ДБ предложиха да се намали партийната субсидия от 4,9 евро на глас на 3 евро.

“Аз връщам лентата назад, когато субсидията беше 11 лева. Гласовете, които бяхме получили на 43-тия парламент, бяха горе-долу сходни с тези, които в момента са получени. След това тя беше намалена на 8 лева, сега се намалява още“, коментира лидерът на СДС.

Христов подчерта, че намаляването на субсидията се отразява зле на малките партии, каквато е и СДС. “Ние за първи път сме в парламента с един представител, но същевременно БСП е за първи път в парламента без нито един представител. Няма значение кой е вътре и кой не е, но малките партии изпитват затруднения. Трудно се издържа партия“.

Според него за една партия като “Прогресивна България“, която има 131 депутати, това не е проблем. “Но от тогава до сега инфлацията е около 50%. Това, което можеше да се свърши през медии, чрез рекламни материали, чрез поддръжка на офиси и персонал, сега е много трудно да се осъществи“, коментира депутатът.

За незаконния град във Варна

“За скандалния случай край Варна трябва да се търси отговорност основно от ВНСК и общината, защото това не е барбекюто на Доган, което беше съборено преди години заради това, че е изградено незаконно, а цял град“, коментира Христов пред bTV.

По думите му е невъзможно такова нещо да се пропусне. “Въпросът е кой по веригата е замълчал, кой по веригата се е ослушал и е извадил удостоверенията за търпимост, за които министър Шишков каза, че са фалшиви”, каза още депутатът от ГЕРБ-СДС.

“Това е част от тези заменки, които бяха осъществени преди повече от 10 години и които бяха много несправедливи от гледна точка на това, че се заменяше кон за кокошка – например гори в подножието на Стара планина, и то не толкова качествени, за апетитни парцели покрай нашите курорти“, коментира той.

Според Христов би следвало темата да влезе в комисията за контрол на службите в парламента.

“Такива случаи, които водят до съмнение по отношение на националната сигурност на България, трябва да бъдат разследвани. Вече имаме устройствен правилник на парламента, имаме сформирани комисии. При първа възможност би било добре да бъдат разгледани решенията на бившия началник на ДАНС Делян Денев“, каза още народният представител.