Зеленски: Американската ПВО е жизнено необходима след масираните атаки

Украинският президент Володимир Зеленски призова Европа да разработи свои собствени системи за противовъздушна отбрана и поиска по-голяма подкрепа от Вашингтон след поредния смъртоносен обстрел с дронове и ракети от страна на Русия.

"Европа се нуждае от собствена противоракетна отбрана, за да може тази война най-накрая да бъде прекратена. А помощта от Съединените щати за доставката на ракети за системите "Пейтриът" е абсолютно необходима", написа Зеленски в социалните мрежи.

В Украйна десет души бяха убити и около 100 бяха ранени в резултат на масираната атака на Русия на 2 юни.

Вицепремиерът на Украйна по въпросите на възстановяването и министър на развитието на общностите и териториите Олексий Кулеба заяви това в публикация в Telegram , съобщи "Украинформ".

"През нощта Русия нанесе мащабен удар по Украйна, който подготвяше отдавна. Врагът изстреля около 80 ракети от различни типове и повече от 600 дрона. Десет души бяха убити", каза Кулеба.

Според него основната цел е била украинската столица, като ударите са регистрирани в почти всички райони на Киев.

Четирима души загинаха в Киев. Повече от 50 други бяха ранени, включително деца. Повредени са жилищни сгради, клиника и обекти на гражданската инфраструктура.

Харковска, Днепропетровска, Одеска области и други региони също бяха подложени на атака.

В Днепропетровска област шестима души са загинали и 36 са ранени, включително деца. Жилищни сгради, предприятия и обществени съоръжения са разрушени или повредени.

В Одеска област руските сили удариха болница и родилно отделение. По време на нападението вътре са се намирали майки с новородени, но не се съобщава за пострадали.

"Русия за пореден път умишлено атакува гражданска инфраструктура, жилищни райони, болници и съоръжения, които нямат военно значение", каза Кулеба.

Всички служби за спешна помощ, местните власти и общинските служби работят на място, оказвайки помощ на пострадалите и документирайки щетите.

Както беше съобщено по-рано, украинските сили за противовъздушна отбрана неутрализираха 40 ракети и 602 дрона, изстреляни от руски сили от вечерта на 1 юни.