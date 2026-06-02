Колко милиона получиха трите звездни дами за "Дяволът носи Прада 2"?

Жените от "Дяволът носи Прада 2" ("The Devil Wears Prada 2") вървят с токчетата си... право към банката.

Продължението на емблематичния моден филм вече достигна главозамайващата сума от 640 млн. долара в боксофиса си (и продължава расте) - няколко източника разкриха пред Variety колко са получили трите водещи актриси, за да се завърнат след 20 години.

Мерил Стрийп, която отново влиза в ролята на страховитата редакторка на списание Runway, Миранда Пристли, очевидно е била най-важният елемент за създателите на филма и дистрибутора 20th Century Studios. Те са дошли на масата за преговори с оферта, достойна за статута на Стрийп и трайната ѝ пазарна стойност, твърдят четирима източници.

Мерил Стрийп води преговорите - и споделя победата

Въпреки че Стрийп е можела да поиска много повече, за да сложи за втори път сребристата боб прическа на Пристли, източниците казват, че 21-кратната номинирана за "Оскар" актриса е получила 12,5 млн. долара за продължението, режисирано от Дейвид Франкел.

И макар на екрана Стрийп да се държи с Ан Хатауей и Емили Блънт като с подчинени, в стаята за преговори тя е демонстрирала огромна любов и уважение към колежките си.

Трите актриси са договорили сделка по принципа на "най-благоприятни условия". Какво означава това? Означава, че Хатауей и Блънт също са получили чекове за по 12,5 млн. долара, за да съживят своите героини Андреа Сакс и Емили Чарлтън. Това е елегантен ход от страна на Стрийп - и такъв, който отдава чест на ансамбловата магия, превърнала първия "Прада" във вечен фаворит.

Бонуси, милиони и силен боксофис

Привилегиите не спират дотук. Освен осемцифрените хонорари, и трите жени са получили доходоносни боксофис бонуси - допълнителни суми, които ще идват, докато "Дяволът носи Прада 2" продължава да преминава предварително договорени етапи в приходите от боксофиса.

Подобни бонуси са стандартни за повечето филмови звезди, но тези в особено голям размер - като в този случай - са благодарение на огромния интерес към филма. Ако продължението напълни "достатъчно" салони, всяка от звездите може да спечели над 20 млн. долара, твърдят двама източници.

Залогът на Стрийп се оказва умен ход

Стрийп е направила умен ход, като е заложила на себе си. Алин Брош Маккена, сценаристка и на двата филма, казва, че звездата е дала знак едва преди две години, че е "отворена към идеи" за продължение.

Оригиналният филм излиза през 2006 г. и е заснет с бюджет от около 35 млн. долара, след което печели 326 млн. долара в световния боксофис. Продължението е с бюджет от 100 млн. долара, като Франкел вече е казвал, че голяма част от него е отишла за актьорския състав.

Интересното е, че това не е най-големият актьорски хонорар в кариерата на Стрийп. Той идва от "Не поглеждай нагоре" ("Don’t Look Up") - катастрофичната драматична комедия на режисьора Адам Маккей от 2021 г., в която Стрийп играе президентката. Netflix компенсира талантите по различен начин от традиционните студиа, като изчислява какво биха спечелили филмите им в кината и добавя т.нар. "back-end buyout", за да замени боксофис бонусите.

Феноменът "Дяволът носи Прада"

"Дяволът носи Прада" ("The Devil Wears Prada") е комедийно-драматичен филм, създаден по едноименния роман на Лорън Уайзбъргър от 2003 година.

В центъра на историята е Андреа Сакс - току-що дипломирана млада жена, която започва работа като асистентка на влиятелната, студена и взискателна редакторка на модното списание Runway - Миранда Прийстли, редом до първата асистентка - Емили.

В актьорския състав са Ейдриан Грение като приятеля на Сакс (Нейт) и Стенли Тучи като креативния директор Найджъл Киплинг, който също е сред основните персонажи и се завръща във втората част. Какъв хонорар, обаче, е прибрал той - не е ясно. Трейси Томс влиза в ролята на Лили - една от най-близките приятелки на Сакс, като я виждаме и в продължението. Саймън Бейкър се появява като писателя, който й помага да се справя с трудните задачи.