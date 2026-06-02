Комисията по финанси стартира с упреци към ПБ, Асен Василев ще сезира КС

Започна извънредното заседание на временната парламентарна комисия по бюджет и финанси, на което следва да бъдат приети на второ четене реформи във ВиК сектора, пенсии и енергийни правила.

Асен Василев от ПП заяви, че таван на дълга се прави с решение на Министерски съвет (МС). Няма как народен представител да смени таванът на дълга. Той се позова на Конституцията. И предупреди, че ако това сега бъде допуснато на комисия, от ПП ще го атакуват в Конституционния съд (КС).

Цончо Ганев от "Възраждане" се обърна към председателя на комисията Константин Проданов с думите: "Не е нормално това, което правите. Нищо не променяте. Потъпквате правилата. Правите така, че да нямаме време да се подготвим. В 9.30 ч. днес дойдоха докладите. От днес за днес – хайде, гласувайте, юруш."

Проданов от своя страна заяви, че така действа правилникът.

Според Венко Сабрутев от "Продължаваме промяната" (ПП) законодателният процес е абсолютно опорочен. "Четем доклада и вътре пише: работната група променя текста на вносителя. Коя е тази работна група, г-н председател", попита той и постави въпроса има ли необходимост наистина да се тегли 3,8 млрд. евро нов дълг.

Проданов обясни, че работната група е била сформирана от част от членовете на комисията, сътрудници и експерти, което провокира Мартин Димитров от "Демократична България" (ДБ) да подчертае, че от думите на председателя на комисията става ясно, че не всички членове са били извикани на тази работна група. „Гълъб Донев трябва да е тук и да каже какви други дългове ще се теглят. Доскоро ни управляваха по този начин, вие правите същото в момента“, добави Димитров.

Проданов направи компромис и обеща: "Когато стигнем до точката от дневния ред, която касае удължителния закон, ще направим процедура по допустимост."

Заседанието на временната комисия стартира с обсъждане и гласуване на второ четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, внесен от Георги Чакъров и група народни представители от ПГ на "Прогресивна България", с който се предвиждат промени във ВиК сектора във връзка с изискванията по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Със законопроекта се предлага въвеждане на диференцирани цени за услуги на битови и небитови потребители и за обекти на социалната инфраструктура с оглед постигане на дължимата социална поносимост на цената при запазване възможността за качествено поддържане, модернизация и развитие на ВиК системите. Проектът също така предвижда осъществяване на ВиК услугата в обособени територии от един ВиК оператор.

С проекта Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е задължена да определи единни условия и изисквания към ВиК услугите за територията на цялата страна, чрез показатели за качество и ефективност. Съответно, показателите „качество“ и „ефективност“ са систематизирани в четири групи според вида услуги.

Предвидено е също и създаване на методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, която да бъде утвърдена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, а максималният размер на допустимите общи загуби на вода и годишните целеви нива за тяхното ежегодно намаляване въз основа на тази методика се определят от КЕВР. Измененията са с цел съхраняване на водния ресурс и запазване на социалната поносимост на цената на ВиК услугите за битовите потребители.