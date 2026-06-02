От абсолютно Белобрадие до пример за свобода: Близки и колеги скърбят за Любен Дилов-син

Едва на 61-години си отиде колоритния Любен Дилов-син, а кончината му доведе до вълна от съболезнования. В социалните мрежи Ники Кънчев написа: "Беше удоволствие, Сър", Слави Трифонов го определи като "най-светлият човек, когото съм познавал", а Росен Петров сподели, че ще му липсва неговият "съскащ" и "кискащ" се смях.

"И Любчо Дилов реши да продължи другаде! Беше удоволствие, Сър!", написа Кънчев, а в коментарите журналистка разказва: "Бог да го прости..Беше ми главен редактор - във в. Експрес, в началото на 90-те... Никога няма да забравя първите му думи към нас: "Искам да сте свободни, спокойни, щастливи репортери".

За свободата говори и Мартин Карбовски, чийто пост гласи:

Любо Дилов-син даде на цяло едно наше поколение свободата като възможност. Повечето свобода у нас можеш да опиташ на вкус, но не можеш да живееш в свобода. Да си я позволиш - скъпа е. Любо ни показа, че няма ограничения, ще можем да пишем, да се подиграваме, да грешим и да не се извиняваме за свободата си. Такъв Любо е нужен на всяко поколение автори, писачи и артисти. Свободата нямаше особен смисъл, няма и сега. Защото бият всеки ден по свободата ни. Защото тълпата не се нуждае от нея. Защото жените (примерно:) не я разбират …

“Но не тряа да ти пука “ - бързорек и фъфлещ, ироничен и сладкодумен и като го питаш какво ще пишем днес, какъв да е днешния скеч - той казваше - ше праим каквото си искаме. Стига да е смешно.

Винаги е смешно.

Не се сещам за много други свободни такива хора, даващи свободата като основна опция на всеки писач. На всеки търсещ и мечаещ.

90-те са Любо. Вече затворен за онази свобода прозорец. Но някой ще продължи.

Свободата живее на цикли.

Някой ще продължи да търси и винаги ще има Любо, който небрежно те поощрява.

Свободата, Патрон:)) да си жив и здрав там горе!

Епитафиите също могат да са смешни, долу патетиката, свободата, Марти, оправдава всички грехове - виж лимериците и сюрреалистите.

"Най-светлият човек, когото съм познавал"

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов определи Любен Дилов-син като най-светлият човек, когото е познавал. В своята публикация той пише:

"Всички думи, с които бих могъл да го определя, ще звучат като клишета, защото той беше изключително нестандартен човек. Толкова богат душевно, че когато общуваш с него, направо те засипва със знания, хумор и различно мислене. Толкова много ум, толкова много талант и толкова много знания. Имах честта да го познавам много добре и да бъда негов приятел. Много ми е мъчно, че той си замина толкова рано, бързо и неочаквано. Но такива хора като него винаги остават. Светла му памет."

За журналиста Росен Петров Любен Дилов-син е бил "човекът, който най-много олицетворяваше онова, което се наричаше "духът на Ку-Ку".

"Той имаше огромната заслуга да събере на едно място момчета и момичета от цялата страна, които искаха да правят нещо ново и различно в онези бурни времена на 90-те. После следваха "Каналето", "Хъшове" и "Шоуто на Слави". Беше широко скроен и "много над нещата" - посрещаше с усмивка всеки удар на съдбата и гледаше отвисоко на скандалите, в които участваше, и на битките, които водеше. Имаше наистина страхотно чувство за хумор и още по-страхотно перо", пише Петров.

Той разкрива, че животът ги е отдалечил, но ще му липсва "съскащ" и "кискащ".

"Ще ми липсва и шантавият му, присмехулен поглед, дори когато се опитваше да говори сериозно", допълва той.

Елисавета Белобрадова припомни, че именно Любен Дилов-син е измислил фразата "абослютно Белобрадие".

"С него сме било както на една сцена като артисти, така и противници на политическата такава. Той измисли фразата "Абсолютно белобрадие", която ми стана емблема и това ще ми остане вечен спомен от него. Имаше чудесно чувство за хумор. Нека почива в мир и съболезнования на близките", написа тя.

"Понякога думите не стигат"

"Понякога думите не стигат. Остава тъгата от раздялата и благодарността, че съдбата ме срещна с човек като Любен Дилов. Приятел, който умееше да вдъхновява, да разсмива и да оставя светлина след себе си. Днес казвам "сбогом", но споменът за теб ще остане жив", написа колегата на Дилов от ГЕРБ - Жечо Станков, и добави: "Почивай в мир, приятелю. Сигурен съм, че ще продължиш да твориш и да вдъхновяваш на едно по-добро място."

Кметът на Бургас и още едно лице на ГЕРБ, Димитър Николов, написа:

"Загубихме добър човек, интелектуалец, истински благородник и приятел. Много ще ми липсват цветното му излъчване, смеха и добрината му. Сбогом, Любо! Съболезнования и кураж на близките му!"