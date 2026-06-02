Mona и Любо Киров представиха обща песен ВИДЕО

В "Луна" се преплитат поп и етно мотиви

02.06.2026 | 11:21 ч. Обновена: 02.06.2026 | 11:21 ч. 8
Mona и Любо Киров представят първия си съвместен проект - "Луна", като песента вече е достъпна във всички дигитални платформи, заедно с официално видео.

"Луна" е музикален разказ за вътрешния глас, интуицията и смелостта човек да следва посоката си, а проектът събира два различни артистични свята и ги поставя в обща песен, в която поп звученето се преплита с етно мотиви.

"Винаги съм уважавала творчеството на Любо Киров и дори в най-смелите си мечти не съм си представяла, че ще работим заедно. Този дует беше огромно предизвикателство, но и огромна чест. Радвам се, че Любо ми се довери и ми показа какво означават истински професионализъм и отдаденост към музиката", споделя Mona.

Дует между различни поколения

С "Луна" Mona отново участва активно в създаването на музиката си - тя е автор на музиката и текста на песента. Аранжиментът е на Денис Попстоев, който оформя модерното звучене на проекта.

"Луна" е безценен проект, който ни събра като артисти от различни поколения, обединени от любовта към българската музика. Поп и етно мотивите в този трак се съчетаха по най- успешния до момента начин. Талантът на Mona е безкраен и аз благодаря за поканата да съм част от това преживяване. Мисля, че "Луна" е много висок клас композиция, създадена с перфектна мярка между стиловете и запалваща мигновенно вниманието на всеки, който я чуе за първи път", казва Любо Киров.

Видеото към песента е реализирано от нов творчески екип. Режисьор е Орлин Менкаджиев, оператор - Веселин Менкаджиев, а монтажът е на Калина Спасова. За стилистичната концепция и визията се грижат The Trackers и Анастасия Димитрова - Pretty Boss Braider. Сингълът се разпространява във всички дигитални платформи от Warner Music чрез "Орфей Мюзик".

Среща с феновете и концерти

Mona и Любо Киров ще се срещнат с фенове на 6 юни от 18:00 часа в Кино Кабана в София. На събитието почитателите ще могат да разговарят и да се снимат с двамата изпълнители преди началото на турнето.

Mona ще бъде и специален гост в националното турне на Любо Киров "Футурофония", което включва 15 концерта в различни градове на България и започва на 10 юни от Русе. Следващият самостоятелен концерт на Mona е на 20 юни в Plovdiv Event Center.

Тагове:

mona мона любо киров песен дует луна
