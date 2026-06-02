BGONAIR Live Новини Днес | 49

Мартин Димитров: ПБ поставя началото на дълговата спирала

Няма план за оптимизация и овладяване на дефицита, добави депутатът

02.06.2026 | 12:00 ч. 14
БГНЕС

Депутатът от “Демократична България” Мартин Димитров коментира, че има един огромен проблем в направените предложения от страна на “Прогресивна България” и това е взимането на 3,8 милиарда евро дълг. 

“Няма план за оптимизиране на разходите, за овладяване на дефицита. Има вайкане и въртене в кръг. Предлагат мерки, после се отказват. Щели да намаляват майчинските, после не ги били разбрали. Взимат огромен дълг като ГЕРБ”, каза още Димитров.

“За да се замаже тази картина и хората да не видят основното в промените, затова е вкарано това със субсидиите. Цели се замазване и да се удари опозицията. Намалението за ПБ не е проблем за тях, проблемът ще е за по-малките опозиционни партии. Но основната цел е замазването“, категоричен е депутатът.

ДБ предлага таван на субсидията

“Нямат план за намаляване на дефицита под 3% тази година и под 2,5% догодина, но имат план как да взимат дълг след дълг. Това е началото на дълговата спирала, която тези хора започват“, предупреди Димитров.

Според него всички висши държавни постове трябва да са със замразени заплати до решаване на проблемите с дефицита.

“Ще протестираме за всяка несправедливост, правим най-хубавите протести в България и се надяваме ПБ да не ни накарат да направим още по-красив протест в тяхна чест“, каза Димитров.

