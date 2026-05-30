"Възраждане" настоява за проверка на правителството, БНБ и НСИ

От "Възраждане" ще сезират прокуратурата заради информацията, изнесена от министър-председателя Румен Радев, за предполагаеми манипулации, свързани с финансовото състояние на държавата при приемането на България в еврозоната. Това заяви пред журналисти Петър Петров от партията.

По думите му в сигнала ще се твърди, че са извършени престъпления по служба и документни престъпления. От "Възраждане" ще настояват да бъдат проверени действията на предходното редовно правителство, Българската народна банка и Националния статистически институт.

"Искаме прокуратурата и съдът да установят има ли виновни за тези мащабни престъпления, причинили огромни щети на българския народ и те да понесат съдебна отговорност", заяви Петров, цитиран от БТА.

Той посочи още, че не е достатъчно само да се заявява, че финансовото състояние на държавата е лошо и че са извършени манипулации. Според него трябва да бъде потърсена реална отговорност от хората, които са ги извършили.

Петров изрази надежда, че след бърз избор на Висш съдебен съвет и последващ избор на нов главен прокурор сигналът на "Възраждане" ще бъде разгледан сериозно.

По думите му партията е предупреждавала още две години преди въвеждането на еврото, че данните за финансовото състояние на държавата се манипулират.