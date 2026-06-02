Тръмп номинира Дъглас Холдър за посланик на САЩ в България

Номинацията е изпратена в Сената за одобрение

02.06.2026 | 21:03 ч. Обновена: 02.06.2026 | 21:07 ч.
pixabay

Дъглас Холдър от Флорида е номиниран да бъде извънреден и пълномощен посланик на САЩ в Република България, съобщиха от Белия дом.

59-годишният Дъг Холдър е републикански политик. Той е бил член на Камарата на представителите на Флорида от 2006 до 2014 г. През 2018 г. е кандидат за Сената на Флорида, но губи в първичните избори на Републиканската партия.

Холдър е учил в Middle Tennessee State University, където през 1990 г. получава диплома по политически науки. Той се мести във Флорида през 1997 г.

Сенатът трябва да гласува номинацията му преди тя да бъде официализирана.

посланик САЩ Дъглас Холдър
