Украйна даде военен урок на НАТО: защо дроновете трябва да са постоянно в движение

Западът би постъпил добре, ако се увери, че бъдещите му подразделения за дронове и командни центрове са мобилни и в идеалния случай подземни, защото те са толкова ценни цели, заяви украински служител от отбраната.

Западът инвестира сериозно във война с дронове и тактики, след като видя колко ефективни са били те във войната в Украйна, а Украйна има трудно спечелени уроци, които да предложи.

Един от уроците, които Западът може да научи от своя опит, е колко ценни са подразделенията за дронове и командните центрове като цели и колко усилия са необходими за тяхната защита.

Говорейки на среща на върха за дронове в Латвия, посетена от Business Insider, той каза, че западните съюзници също трябва да обмислят изграждането на командни центрове за дронове "дълбоко под земята". Березовец каза, че урокът може да е по-труден за прилагане в по-малките страни от НАТО, които имат по-малко място от Украйна да продължат да преместват подразделения за дронове и командни центрове. Украйна е почти 10 пъти по-голяма от Латвия и в по-малките страни, каза той, "би било много по-трудно да намерите тези места".

Като алианс, НАТО получава по-голяма дълбочина, като разпръсква части между своите членове, но във военно време преместването на командни центрове, тренировъчни площадки и бойни дронове през границите би довело до свои собствени усложнения, от логистика и комуникации до разрешения и координация.

Много от украинските командни центрове за дронове се държат скрити и работят под земята, когато е възможно. Някои центрове са построени като мобилни системи, базирани на превозни средства, като командният апарат е разположен вътре в камиони и бронирани машини.

Операторите на дронове също редовно работят от скрити или подземни позиции, като управляват дроновете си възможно най-отдалечено, за да останат в безопасност.

Командните центрове за дронове, които могат да варират от малки до големи операции, са ценни цели, защото координират работата на оръжия с голямо въздействие. Украйна твърди, че дроновете причиняват 90% от загубите на Русия на фронтовата линия. Украйна също публично празнува, когато е ударила руски командни центрове за дронове.

И не само командните пунктове са на прицел. Отделните украински оператори на дронове също са приоритетни цели.

Украински войници и служители описват пилотите на дронове като основни цели на Русия, а Березовец ги нарича „основните цели за руските части“, казвайки, че „те се опитват да ги убият“. Заплахата се разпростира и по веригата. Ръководителят на украинските сили за безпилотни системи заяви миналата година, че Русия се е опитала да удари едновременно няколко лидери на украински части за дронове.

Тези предупреждения са в съответствие с нарастващото осъзнаване, че за бъдещи боеве западните военни ще трябва да бъдат по-мобилни, дискретни и разпръснати.

Сър Джон Стрингър, заместник-върховен главнокомандващ на НАТО в Европа, каза пред Business Insider, че Украйна демонстрира, че това, с което Западът е свикнал през десетилетията след Студената война, "големият единен въздушен оперативен център, с който много хора са израснали през последните около 35 години", вече не е жизнеспособно.

Разпръскването на силите обаче е свързано с усложнения.

Някои украински отбранителни компании заявиха, че техните западни колеги трябва да обмислят да не произвеждат повече на едно голямо място, а вместо това да разделят усилията си на множество места. Това прави работата по-трудна, казват те, но е по-безопасно.

Много украински компании разделят работата си по този начин, за да избегнат да бъдат мишена, а някои работят и под земята.

Ачи, изпълнителният директор на украинската отбранителна фирма Ark Robotics, коментира пред Business Insider, че компанията се грижи да поддържа различните части от „производството независимо една от друга“ и е гъвкава по отношение на местоположението.

Но дори когато компанията проучва производството в други части на Европа, тя все още иска да запази този принцип и смята, че по-широката отбранителна индустрия там трябва да научи този урок.

Кармо Саар, ръководител на продажбите на естонската компания Krattworks, която произвежда дронове, използвани от Украйна, каза пред Business Insider, че някои от големите производители на дронове в Украйна имат повече от 15 производствени площадки, въпреки че би било по-лесно и по-евтино всичко да се управлява в едно голямо съоръжение. Той каза, че останалата част от Европа трябва да се поучи от това, предупреждавайки, че ако започне война, "мисля, че ще бъдем наказани".