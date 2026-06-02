Кайли Миноуг призна, че не е обвързана

Подбира много

02.06.2026 | 21:25 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Кайли Миноуг разкри, че е необвързана. 58-годишната поп певица е осъзнала, че се чувства добре, като е сама, след като последната ѝ връзка приключила. Тя предпочита да е необвързана, вместо да се среща с грешния човек.

"Не, нямам приятел. Бях във връзка и когато това приключи, осъзнах, че съм добре сама. Определено ставам по-подбираща", коментира тя пред "The Sydney Morning Herald".

Звездата сподели още кое за нея е червен флаг.

"Нарцисистите. Срещала съм се с такъв и съм много благодарна, че сега имам това знание. Това е моето горещо червено "не"", посочи още изпълнителката.

звезди Кайли Миноуг необвързана
