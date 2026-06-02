Пазарът на недвижими имоти у нас вече е балансиран с уклон към купувачите

Пазарът на недвижими имоти в България вече е балансиран с лек уклон към купувачите. Те определят дали ще има сделка и на каква цена. Това заяви Страхил Иванов, мажоритарен собственик и изпълнителен директор на агенция за имоти, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Антонио Костадинов.

Спекулантите, които не повишават стойността на имота, а само се стремят към печалба от разликата между цена на придобиване и цена на продажба в зависимост от степента на завършеност на сградите, започват да излизат от пазара, добави Иванов.

Според него придобиването на имот чрез спекула е тенденция, която се е наблюдавала през последните три-четири години. Но тя е съществувала и през 2007-2008 г. (преди срива на пазара – бел. ред.) и е изиграла лоша шега на „псевдопредприемачите“, както ги определи Иванов.

„Пазарът винаги се определя от очакванията на купувачите. Ако те очакват, че цените ще спаднат или кредитният ресурс за тях ще стане по-добър, започват да забавят придобиването на имот с изключение на случаите, в които то е належащо“, коментира гостът.

В сайта за имотни обяви Imoti.net, който е част от Investor Media Group, няма намаляване на обявите, каза Снежана Стойчева, мениджър на Imoti.net. Преобладават обявите за ново строителство, докато вторичният пазар е по-спокоен, добави тя.

„Наблюдава се намаляване на търсенето, докато при разглеждането на обяви се забелязва увеличение. Това означава, че хората търсят по-дълго време имот, който да отговаря на изискванията им“, посочи Стойчева. Тя добави, че през последните години потребителите са повишили изискванията си към имотите, които придобиват, като вече търсят комфортна среда, а не само комфортно жилище.

През последните пет години пазарът беше интересен, сега вече се нормализира. Нарастването му през последните пет години, особено през 2024 и 2025 г., не беше здравословно, счита Страхил Иванов.

Той оценява като положително намаляването на броя сделки и интереса на купувачите и същевременно увеличаването на срока за вземане на решение и броя на огледите преди покупка.

Това води до повече работа за брокерите и пренареждане на подхода, с който трябва да се аргументират пред купувачите, добави Иванов.

По повод 11-то издание на конкурса Real Estate Awards, организиран от Imoti.net, Снежана Стойчева коментира, че най-добрите в имотния бранш ще бъдат отличени на церемония в четвъртък.

„Този конкурс е единственият за бранша и в него се оценяват агенции за недвижими имоти, експерти, строителни компании, инвеститори“, отбеляза Стойчева и добави, че в самото начало конкурсът е започнал с известно недоверие, тъй като е трудно да се оценява бранш, в който няма регулация и ясни правила.

„Идеята на конкурса е да покажем добрите практики и да увеличим доверието към участниците на пазара на недвижими имоти“, каза Стойчева.

Тя призна, че на пазара съществуват некоректни практики, които създават недоверие, но конкурсът има за цел да покаже агенциите и брокерите, които работят добре, да ги популяризира и да сподели техния опит.

Конкурсът е прозрачен, в журито има университетски преподаватели, представители на браншови организации, управители на фирми, архитекти, посочи Страхил Иванов.

Сред критериите, по които се оценяват участниците в него, са обем на продажби и приходи, иновативност и развиване на качествата в организационната структура, имидж, добави той.

И двамата гости призоваха агенциите за недвижими имоти и брокерите, които имат качества, да участват в конкурса, за да бъдат популяризирани. Снежана Стойчева изрази надежда, че като отсява най-добрите в брокерския бранш, Real Estate Awards помага на обществото да се ориентира.

„Във всяка обява на сайта на Imoti.net има възможност компания и брокер, които са били награждавани през годините, да бъдат посочени като доверен брокер и агенция. Това би трябвало да улеснява потребителите в избора им на консултанти“, посочи тя.

