Дацов: Изправени сме пред процедура на свръхдефицит

Дългът служи за няколко неща - основно за покриване на дефицита. Това каза финансистът и член на Фискалния съвет Любомир Дацов в предаването "Денят ON AIR".

По думите му към 1 млрд. ще бъде допълнителният дефицит, но уточни, че това е от днешна гледна точка.

"Могат да дойдат окончателно всички средства до края на годината, ако изпълнят амбициозната програма. Последният месец не говори за супер добра организация, яснота и забележителна стратегия какво се прави", анализира Дацов пред Bulgaria ON AIR.

Изправени сме пред процедура на свръхдефицит, подчерта той.

"Това, което си представям, когато ще гласуват процедурата за свръхдефицит, е какво ще сложат на масата като програма. Трябваше вече да имат ясна такава. Или не са готови, или имат проблем", смята финансистът.

По думите на Дацов средната стратегия е да изостане актуализацията във времето спрямо ръста на БВП и едновременно да бъде направена административна реформа със сериозна оптимизация.

"Независимо кой си го представя, в следващите пет години

ще сме свидетели на огромен шамар от страна на изкуствения интелект върху администрацията,

управлението и заетостта в тези сфери. Всичко, което може да бъде автоматизирано, ще бъде засегнато от изкуствения интелект", прогнозира гостът.

Той допълни, че още в рамките на година ще има сериозен натиск, а до края на мандата на сегашното правителство "ще бъде необратимо всичко".

"Разходите, които се трупат, са такива, че вече не могат да бъдат прикривани и в бъдещите години напред ЕК изчислява, че номиналният дефицит ще надхвърли тези 3%, т.е. това е на база на новото законодателство. На база на оценката на ЕК за бъдещия период - те могат да ни вкарат в процедура на свръхдефицит. Имаме един месец между това, което ЕК ще сложи на масата, и решението на министър-председателите на Съвета, който трябва да одобри препоръките", обясни Дацов.

По отношение на новото законодателство, касаещо КЗК и КЗП, той коментира, че това е "изнудваческа история".