40€ загуба за прасе: Свиневъдите у нас продават под себестойността

Административното намаляване на цените не е решение и може да доведе до сериозни пазарни изкривявания, предупреди изпълнителният директор на Асоциацията на свиневъдите в България Димитър Михайлов пред "България сутрин".

По думите му секторът е изправен пред сериозни предизвикателства, а липсата на защита за родните производители може да доведе до фалити и изтласкване на българската продукция от пазара.

"Цените никога по административен начин не са намалявани. Има пазарни принципи, които ръководят бизнеса в света. Административното намаляване на цени води до проблеми на пазара", коментира Михайлов.

Той отбеляза, че през годините много грешки са допуснати пазарът да стигне до днешното положение.

"Имаме световна инфлация, породена от множество конфликти. Ситуацията е изключително сложна", заяви Михайлов и отбеляза, че силните търговци на пазара убиват бизнеса на малките магазинчета.

По думите му цялата ни пазарна икономика не може да отговаря на предизвикателствата на световния бизнес.

"Ако държавата няма механизмите да защити собствените си производители, местните производители ще изчезнат от пазара", каза изпълнителният директор на Асоциацията на свиневъдите в България.

Според него българските производители изцяло могат да бъдат изтласкани от националния пазар и стоките да се заменят от вносни.

"Ситуацията на свиневъдния пазар е тревожна. Свиневъдите продават под себестойност - 40 евро загуба за едно прасе. Изкупните цени в България са на най-ниското ниво в целия Европейски съюз (ЕС)", отчете той.

Михайлов подчерта, че проблемът е изключително сериозен за всички производители.

"За момента нямаме реакция освен това, че са ни чули. В следващите месеци, ако продължаваме така, може да наблюдаваме фалити и на по-големи производители", предупреди той.

По думите на събеседника има 40% местното производство на месо, 60% внос, а за миналата година имаме 96 хил. тона българско месо, което е рекордно.

На въпрос има ли все още вносно месо, което се представя за българско, Михайлов отговори, че едва ли в търговската мрежа някой ще прави това, но напомни за примерите от служебното правителство.

Той отбеляза, че има сив сектор на животни, които се внасят незаконно, колят се и се произвеждат незаконно продукти, които се разпространяват по търговската мрежа с неизвестно качество.