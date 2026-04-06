IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 64

Спада производството на зеленчуци у нас

А част от реколтата остава непродадена

06.04.2026 | 11:24 ч.
БГНЕС

Общото производство на зеленчуци в България през 2025 г. възлиза на 574 хил. тона, показват данните от публикуваната агростатистика.

При всички видове зеленчуци се наблюдава намаление на добивите в сравнение с предходната година.

През изминалата стопанска година площите, използвани за отглеждане на зеленчуци в земеделските стопанства, достигат близо 35 хил. хектара. От тях над 1100 хектара са заети от оранжерии, а останалите представляват открити площи за отглеждане.

От цялата продукция от зеленчуци, реколта 2025, от  574 хил. тона  93 хил. тона са оранжерийно производство. Най-голямо е производството на домати - 105 хил. тона, картофи - 94 хил. тона, и  краставици - 52 хил. тона.

Прави впечатление, че при всички зеленчуци се регистрира спад в произведените количества - с 18% са намалели доматите, със 17 на сто картофите, с 13% пиперът. Единственото изключение от този спад е при зелето, при което се наблюдава скок в произведените количества от над 40 на сто, информира БНР.

Проблемът е, че фермерите не успяха да продадат голяма част от тази продукция и има данни, че в много части на страната площите се заорават заедно с необраната и непродадена реколта върху тях.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

зеленчуци спад производство България
Новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem