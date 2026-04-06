Спада производството на зеленчуци у нас

Общото производство на зеленчуци в България през 2025 г. възлиза на 574 хил. тона, показват данните от публикуваната агростатистика.

При всички видове зеленчуци се наблюдава намаление на добивите в сравнение с предходната година.

През изминалата стопанска година площите, използвани за отглеждане на зеленчуци в земеделските стопанства, достигат близо 35 хил. хектара. От тях над 1100 хектара са заети от оранжерии, а останалите представляват открити площи за отглеждане.

От цялата продукция от зеленчуци, реколта 2025, от 574 хил. тона 93 хил. тона са оранжерийно производство. Най-голямо е производството на домати - 105 хил. тона, картофи - 94 хил. тона, и краставици - 52 хил. тона.

Прави впечатление, че при всички зеленчуци се регистрира спад в произведените количества - с 18% са намалели доматите, със 17 на сто картофите, с 13% пиперът. Единственото изключение от този спад е при зелето, при което се наблюдава скок в произведените количества от над 40 на сто, информира БНР.

Проблемът е, че фермерите не успяха да продадат голяма част от тази продукция и има данни, че в много части на страната площите се заорават заедно с необраната и непродадена реколта върху тях.