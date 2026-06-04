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Голям пожар избухна в заведение в Слънчев бряг, щетите са големи

При инцидента няма пострадали хора

04.06.2026 | 09:44 ч. 9
БГНЕС

БГНЕС

Голям пожар избухна в заведение „Родопски хан“ в курортния комплекс Слънчев бряг, съобщиха от полицията в Бургас.

Сигналът за инцидента е подаден вчера около 10:43 часа в Районно управление – Несебър. Огънят е възникнал в ресторанта, разположен в близост до хотел „Тиара Бийч“, като впоследствие е обхванал и спалните помещения, използвани от персонала.

На място са изпратени два противопожарни автомобила на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Несебър, чиито екипи са успели да потушат пламъците.

При инцидента няма пострадали хора, но са нанесени значителни материални щети както на ресторанта, така и на прилежащите към него помещения за настаняване на персонала.

По първоначални данни причината за пожара е фритюрник в кухненското помещение на заведението. По случая е образувано досъдебно производство в Районно управление – Несебър. 

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