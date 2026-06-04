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Радев: Отношенията на България и Гърция са здрава ос в Югоизточна Европа

Стратегическото партньорство е основано на доверие и общи ценности

04.06.2026 | 13:47 ч. 2
Радев: Отношенията на България и Гърция са здрава ос в Югоизточна Европа

Министър-председателят Румен Радев се срещна с гръцкия си колега Кириакос Мицотакис. Двамата дадоха и съвместна пресконференция, на която Радев заяви, че България и Гърция са се превърнали в здрава ос на стабилност, а също така и гарант за европейска перспектива на целия регион на Югоизточна Европа.

Двамата са имали и лична среща на четири очи в сградата на Министерския съвет, след което са имали среща в разширен състав с участието на двете делегации. 

“Отношенията между България и Гърция са се превърнали в стратегическо партньорство, основано на взаимно доверие, споделени ценности и общи интереси”, отбеляза Радев. По думите му, съществен принос за развитието на двустранните отношения има визионерството и енергията на гръцкия министър-председател.

Българският премиер отбеляза, че между него и Мицотакис е изградено доверие през дългите години на сътрудничество и че настоящото посещение е знак за значението, което двете страни отдават на отношенията помежду си. 

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“Днес с министър-председателя Кириакос Мицотакис направихме преглед на двустранните отношения и обсъдихме редица теми от европейския дневен ред“, каза Радев.

Българският премиер подчерта положителното развитие на икономическите връзки между двете държави. По думите му, стокообменът между България и Гърция вече достига 6 млрд. евро годишно, като само през последната година е нараснал с 1 млрд. евро. Радев посочи също, че гръцките инвестиции в България надхвърлят 3,5 млрд. евро. / БТА

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Тагове:

Румен Радев Кириакос Мицотакис партньорство Балкани
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