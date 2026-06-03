IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 60

Радев маха Спецов, той: Продължавам да изпълнявам задълженията си

По-рано днес Радев каза, че ще преразгледа позицията му

03.06.2026 | 12:16 ч. Обновена: 03.06.2026 | 12:16 ч. 4
БГНЕС

БГНЕС

Особения управител на “Лукойл” беше потърсен за коментар след като премиерът Румен Радев обяви, че днес Министерски съвет ще разгледа решение за смяната му.

“Не съм уведомен за тези решения и продължавам да изпълнявам задълженията, за които съм назначен”, каза пред bTV Спецов.

Свързани статии

Припомняме, че той беше назначен на поста особен управител на 14 ноември 2025 г. в правителството на Росен Желязков по предложение на министъра на икономиката Петър Дилов. Решението тогава беше прието неприсъствено.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Румен Спецов Лукойл особен управител смяна Румен Радев
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem