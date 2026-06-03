Радев маха Спецов, той: Продължавам да изпълнявам задълженията си

Особения управител на “Лукойл” беше потърсен за коментар след като премиерът Румен Радев обяви, че днес Министерски съвет ще разгледа решение за смяната му.

“Не съм уведомен за тези решения и продължавам да изпълнявам задълженията, за които съм назначен”, каза пред bTV Спецов.

Припомняме, че той беше назначен на поста особен управител на 14 ноември 2025 г. в правителството на Росен Желязков по предложение на министъра на икономиката Петър Дилов. Решението тогава беше прието неприсъствено.