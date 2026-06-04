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Мълния уби млад мъж край Кресна

Още един човек е ударен, не е ясно какво е състоянието му

04.06.2026 | 14:11 ч. 1
Снимка: Pixabay/RPN

Снимка: Pixabay/RPN

Мълния е убила работник в Благоевградско, съобщават от NOVA. По първоначална информация той е извършвал дейности по обходния път на град Кресна.

Загиналият е млад мъж.

На мястото на удара са били двама работници, като за състоянието на другия все още няма данни. Трагедията е станала около 10:30 часа днес.

Обстоятелствата около трагедията се изясняват, на място има полиция и медицински лица, районът е отцепен.

Припомняме, че днес Благоевград е сред областите с обявен жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури, като са възможни и градушки.

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