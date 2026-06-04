Бащата на момичето, загинало в Благоевград: Ще съдя прокуратурата

След като по-рано днес Апелативният съд в София потвърди решението на Окръжния съд в Благоевград да остави на свобода Александър Георгиев, който е с повдигнати обвинения за умишлено убийство на 16-годишно момиче, бащата на загиналата обяви, че ще съди прокуратурата, съобщи БНТ.

"Срам ме е, че съм българин, българин с малко „б“ и най-вероятно ще се откажа от българското си гражданство, и ще съдя всичко и всички. Ще съдя прокуратурата. Хора, разберете този тумор прокуратурата трябва да бъде отрязан един път завинаги, не реформиран", каза пред журналисти в Благоевград Стойне Стойнев, бащата на загиналото 16-годишно момиче.

"Вик, молба, помощ: излезте, за да се защитим, излезте заради себе си, обвинявайте ме колкото си искате, аз знам какъв родител съм", заяви той.

Стойнев отново призова трите момчета, които са били на злополучния купон в нощта на 23 срещу 24 май да говорят, да си спомнят какво се е случило, да излязат и да кажат истината.

16-годишното момиче почина след падане от петия етаж на жилищен блок в квартал „Струмско“ на 24 май. В задната част на сградата бе намерено и 17-годишно момче с тежки травми. Старши комисар Илия Тупаров от ОД на МВР Благоевград съобщи, че младежите са си поръчали LCD по интернет, чрез приложението "Телеграм".

Днес заподозреният Александър Георгиев бе оставен окончателно на свобода от Апелативния съд, тъй като нямало събрани никакви доказателства за това, че може Георгиев да е изхвърлил момичето през прозореца.

Според апелативните съдии, разследващите трябва да установят дали изобщо е извършено престъпление.