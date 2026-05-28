Бащата на загиналото момиче от Благоевград е започнал собствено разследване

Бащата на загиналото 16-годишно момиче от Благоевград е започнал собствено разследване на трагедията и настоява за задържането на 20-годишния Александър Георгиев, който е с повдигнато обвинение за умишлено убийство на дъщеря му.

Пред БНТ Стойне Стойнев заяви, че с помощта на приятели на момичето е събрал над 300 снимки на чатове с участието на Георгиев. По думите му всички материали са предадени в полицията и могат да послужат при разследването.

"Всичко е събрано в интернет, там го има, а не да чакате вече не знам колко дни не могат да му отключат телефона. В интернет го има, просто един тийнейджър с един такъв апарат изважда цялата информация", каза Стойнев.

Бащата твърди още, че разполага със снимки, които според него показват, че нараняванията на дъщеря му не са само от падането от високо.

От Многопрофилната болница в Благоевград, където е извършена аутопсията, заявиха, че няма да коментират резултатите, докато разследването продължава.

След решението на съда да освободи от ареста 20-годишния Александър, тече тридневният срок, в който наблюдаващият прокурор може да протестира мярката. От Окръжния съд в Благоевград излязоха с официална позиция, че правосъдието се основава на доказателства, а не на обществен натиск.

"Съдебният акт, постановен в производството по мярката за неотклонение от вчерашния ден, не предрешава въпроса за вината на обвиняемия. При събиране на нови доказателства прокуратурата разполага с процесуалната възможност отново да поиска определяне на мярка за неотклонение, включително и най-тежката такава", се казва в позицията на съда.

Под надзора на Окръжната прокуратура в Благоевград полицията продължава да събира факти и материали, свързани с трагичния инцидент в ранните часове на 24 май.

Утре в Благоевград се организира бдение в памет на загиналото момиче.