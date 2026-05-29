IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 108

Бащата на загиналата Ивана: Върху дъщеря ми е имало насилие

Той разпространи снимки след трагедията в Благоевград

29.05.2026 | 19:15 ч. 29
Бащата на загиналата Ивана: Върху дъщеря ми е имало насилие

Десетки хора се събраха пред Съдебната палата в Благоевград на бдение, с което да почетат паметта на загиналото трагично 16-годишно момиче в нощта на 24 май.

Бдението е мълчаливо, говори само бащата на загиналото момиче.

Той разпространи снимки на дъщеря си след трагичния купон. Той твърди, че на тях се вижда, че върху нея е упражнено насилие. Предоставил е снимките на разследващите органи.

Мъжът отиде и в прокуратурата, за да поиска обвинението да протестира решението на съда за освобождаването на 20-годишния Александър, обвинен в умишленото убийство на детето му.

Свързани статии

"Не трябва да спираме, защото тази държава трябва да се събуди и да бъде чиста, нормална и добре работеща, за да няма живи дилъри и мъртви деца", коментира той.

По негови думи каналите за наркотици в България са "брутални" - поръчват се през Telegram, плаща се през кеш терминали и има и открити чатове. Той твърди, че разполага с много информация и че тя е предадена на институциите.

Трагичният купон се е състоял на 24 май през нощта. Младежите са се снабдили с големи количества наркотици, по-специално LCD, месец по-рано.

Свързани статии

На партито са присъствали четирима души: загиналото момиче, 17-годишно момче, което също е било открито паднало от другия балкон на апартамента, обвиняемият Александър и още един 19-годишен бъдещ абитуриент.

Той е бил в апартамента, след което си е тръгнал и се е върнал по-късно, когато момичето вече е било починало. По-късно е бил потърсен за коментар по телефона, но разговорът е бил кратък.

Мълчат и близките на обвиняемия. Опити за разговор със сестра му на улицата дадоха резултат.

Вижте повече в репортажа на Александра Иванова.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Благоевград
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem