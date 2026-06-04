Бивш надзирател се самоуби в пазарджишка болница

Бивш надзирател в затвора в Пазарджик е починал днес при трагичен инцидент в МБАЛ - Пазарджик, предаде кореспондентът на БГНЕС в Пловдив. Мъжът е бил пенсионер и пациент в Кардиологичното отделение на лечебното заведение.

По непотвърдена информация той е посегнал на живота си с лично оръжие. По случая е започнало разследване, което трябва да изясни всички факти и обстоятелства около инцидента.

От МБАЛ - Пазарджик излязоха с официална позиция: "МБАЛ - Пазарджик изказва своето дълбоко съжаление във връзка с трагичния инцидент в Кардиологично отделение. По случая се води разследване за изясняване на всички факти и обстоятелства. Уведомени са РЗИ-Пазарджик и МЗ. Изказваме искрените си съболезнования на семейството на починалия. С оглед уважението към паметта му и неговите близки, както и предвид продължаващите процесуално-следствени действия, лечебното заведение няма да предоставя допълнителна информация."