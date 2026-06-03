Студентка беше убита месеци преди дипломирането си от бесен бивш

Студентка по медицински грижи в Университета във Флорида (University of Florida) бе простреляна смъртоносно по-малко от три месеца преди дипломирането си, а за стрелбата е заподозрян мъжът, с когото тя се е опитвала да прекрати връзката си.

Във вторник, 26 май, служители на Полицейското управление на Гейнсвил (Gainesville Police Department - GPD) се отзовали на сигнали за изстрели, пише People.

На място била открита жена, идентифицирана като Брук Елизабет Смит, с огнестрелна рана. Въпреки опитите животът й да бъде спасен, тя починала на място, посочват изданията.

Мечтата за дипломиране, прекъсната от изстрел

24-годишната Смит е трябвало да се дипломира през август с бакалавърска степен по медицински грижи от Университета на Флорида. След фаталната стрелба студенти и преподаватели са получили съболезнователно съобщение от колежа.

"Колежът по медицински грижи към Университета на Флорида (UF College of Nursing) научи днес за загубата на една от нашите студентки. Няма думи, които могат напълно да изразят скръбта, която изпитваме като общност, или дълбочината на тази загуба", заявиха от колежа в изявление, цитирано от изданието.

Издирване след стрелбата

Разследващите идентифицирали 31-годишния Ксавион Пери, родом от Северна Каролина, като заподозрян за фаталната стрелба. Полицейското управление на Дейтона Бийч (Daytona Beach Police Department) и Шерифската служба на окръг Волусия (Volusia County Sheriff’s Office - VCSO) започнали преследване, след като автомобилът му бил забелязан по-късно във вторник вечерта, отбелязва изданието.

Пери е изоставил автомобила и е избягал към кей на плажа. Полицаите започнали мащабно издирване, за да го открият. Властите твърдят, че по време на преследването Пери е излъчвал на живо в социалните мрежи и е говорил за намерение да сложи край на живота си.

Тялото на заподозрения е открито на брега

Тяло, изхвърлено от водата на Ормънд Бийч - на около 20 километра северно от кея - в сряда е било потвърдено от Службата на съдебния лекар (Medical Examiner's Office) като това на Пери.

Той е имал криминално минало, включващо едра кражба, домашно насилие и съпротива при арест.

Версията за насилие във връзката

Полицията твърди, че фаталната стрелба по Смит може да е случай на насилие във връзката.

"Няколко души ни дадоха информация. Очевидно жертвата ни се е опитвала да прекрати тази връзка или да се дистанцира от заподозрения, и именно това е довело до конфликта, при който в крайна сметка е била простреляна", заяви Арт Форджи, служител по публична информация в Полицейското управление на Гейнсвил,