Инцидент или самоубийство? Разследват две версии за трагедията в Изгрев

14-годишно момче загина при инцидент с ловно оръжие край Благоевград

30.05.2026 | 15:30 ч. 3

Поредна трагедия разтърси жителите на община Благоевград. Инцидентът е станал снощи в село Изгрев, където 14-годишно момче е загинало след огнестрелно нараняване с ловното оръжие на баща си.

По време на инцидента детето е било само в семейната къща. След подаден сигнал на телефон 112 на място незабавно са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, но медиците само са констатирали смъртта му.

По неофициална информация момчето е имало достъп до касата, в която баща му е съхранявал законно притежаваното ловно оръжие.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването работи по две основни версии - инцидент по непредпазливост или самоубийство, пише БНР.

Загиналото момче е от известна музикална фамилия в Благоевград.

Трагедията идва само седмица след друг тежък случай в града. В нощта срещу 24 май 16-годишно момиче загина след падане от петия етаж на жилищен блок в благоевградския квартал "Струмско", а нейният приятел оцеля по чудо. Инцидентът се разигра по време на младежко парти, а полицията откри в апартамента няколко вида наркотици. 20-годишен студент беше обвинен в умишлено убийство, но по-късно с решение на съда беше освободен от ареста.

Вчера пред Съдебната палата в Благоевград се проведе бдение в памет на загиналото момиче. Стотици жители на града поискаха справедливост и по-категорични мерки срещу наркоразпространението и лесния достъп до наркотици.

