Костадинов: Украинската мафия по Черноморието действа безнаказано

Много въпроси възникват около новината за ареста на бившия директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев в Белград.

"Едва ли някой има съмнения, че Мавродиев е бил в Сърбия последните 2 г., не е бил откриван между нашите служби и чуждите служби. Вече менторите на Мавродиев не могат да гарантират този чадър. Този чадър е станал финансово невъзможен след падането на правителството и сърбите нямат причина да го пазят", коментира лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в студиото на "Денят ON AIR".

Според него ситуацията може да бъде използвана за натиск от страна на сръбските служби срещу български политици и икономисти.

"Това е причината да държат Цветан Василев, защото притежават инструмент за въздействие върху българските политици", каза Костадинов.

Случаят "Мавродиев"

Лидерът на "Възраждане" коментира и твърденията на Румен Гайтански - Вълка, че част от парите, които е получавал, са били предназначени за Ахмед Доган. По думите на Костадинов това не го изненадва, защото "няма нищо случайно в българската политика".

Незаконното строителство във Варна

Костадинов поиска оставката на кмета на Варна Благомир Коцев заради скандала със строителството "Баба Алино".

"Кметът се е превърнал не просто в бреме, а в присмех. Въпросът е и защо държавата не предприема действия. Правителството на Радев дойде на власт с обещанието да се бори с корупцията, това е един безупречен пример за корупция, която пълзи нагоре в държавата - чадър ГЕРБ, БСП и ДПС са опънали над украинската престъпна групировка КУБ", заяви той.

Очаквания за нови разкрития

В ефира на Bulgaria ON AIR Костадинов изрази предположение, че Олег Невзоров е избягал от България с помощта на украинското посолство.

"Украинската посланичка Олеся Илашчук трябваше да бъде експулсирана за 24 часа. Украинската държава се изгаври с нас. Украинската мафия по Черноморието си действа абсолютно безнаказано и арогантно", каза лидерът на "Възраждане".

По думите му посланик Илашчук лично се е обадила и е поискала да бъде премахната заповедта за екстрадиция на Невзоров.

Български дарения за Украйна

Костадинов цитира доклад на ООН, според който България е дала на Украйна танкове Т-72 - бойният танк на Българската армия. По думите му танковете са били подарени.

"За последните 4 г. правителствата на Радев управляваха година и половина, една част от доставките са ставали по негово време с разпореждане на министър Димитър Стоянов, без знанието на Радев това няма как да стане. Дали украинците не държат Радев с нещо?", попита Костадинов.